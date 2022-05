Wypadek na drodze nr 22

(fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

We wtorek ok. godz. 11 na drodze nr 22, za Nowym Dworem Elbląskim, doszło do wypadku. Jeden z kierowców stracił panowanie nad pojazdem i dachował. Możliwe są utrudnienia w ruchu na tym odcinku drogi. Więcej informacji i zdjęcia wkrótce.

msob