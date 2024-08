Wypadek w Markusach

Fot. KMP Elbląg

We wtorek (27 sierpnia) w Markusach doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Fot. KMP Elbląg Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu dróg. Jak informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu, 23-letnia kobieta kierująca toyotą yaris, najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa 66-latkowi jadącemu mercedesem. W wyniku zderzenia kobieta doznała obrażeń i została przewieziona do szpitala. Na miejscu pracowała straż pożarna, policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Szczegóły zdarzenia wyjaśni policyjne dochodzenie.

msob