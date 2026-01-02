Wyremontuj zabytek

Urząd Miasta informuje, że do 28 lutego można składać wnioski o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Elbląga, na podstawie uchwały nr XXXI/609/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 listopada 2017 roku.

Miejsce i adres składania wniosków:

„Biuro Podawcze” Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg lub na adres eDoręczeń: AE:PL-34593-82312-RISEC-17

Wnioski mogą składać podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego i nie są zaliczone do sektora finansów publicznych.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 lutego 2026 r. Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną zarejestrowane, ale nie będą podlegały ocenie. Zgodnie z art. 79. ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Niezbędne informacje dostępne są w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, pod numerem telefonu: 55 239 32 34, a ponadto na stronie internetowej: https://bip.elblag.eu/sprawa-do-zalatwienia/718/dotacje-celowe-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-przy-zabytku-wpisanym-do-rejestru-zabytkow