Wyspa Spichrzów, i nie tylko, do rewitalizacji

Fotka Miesiąca, listopad 2020, autor: expert

Które tereny w Elblągu do 2030 roku będą poddane rewitalizacji i na czym ona będzie polegać? Na to pytanie odpowiada program, przygotowany przez urzędników z pomocą mieszkańców. Właśnie trafia do finalnych konsultacji.

„Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Elbląg do 2030 roku” to obszerny dokument liczący 160 stron. Dotyczy zmian, jakie mogą być wprowadzone w przestrzeni publicznej, służyć integracji mieszkańców czy poprawiać komfort ich życia w mieście. Program ma być realizowany w dzielnicach: Zatorze, Osiek, Łasztownia, Stare Miasto oraz fragmentach Śródmieścia w obrębie ulic: Teatralnej, Traugutta, Mickiewicza. Jakie propozycje zawiera projekt programu rewitalizacji? Na liście jest 19 konkretnych przedsięwzięć, które chciałyby realizować władze miasta, a także kilkadziesiąt innych „pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć”. To na przykład stworzenie strefy seniora w mieście, mobilnych punktów dla osób potrzebujących, czy też Społecznego Centrum Interwencji w budynku byłego hotelowca przy ul. Związku Jaszczurczego. Jest też wymienione zagospodarowanie na potrzeby mieszkańców i turystów Wyspy Spichrzów, stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji nad fosą miejską, zagospodarowanie drugiej części niecki po kąpielisku przy Spacerowej (pierwsza jest obecnie modernizowana), przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Skrzydlatej, rewitalizacja pozostałości murów przy Galerii EL modernizacja przedszkola nr 5 przy ul. Szańcowej, kompleksu sportowego przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3, a także budowa przy ul. Krakusa stadionu lekkoatletycznego i modernizacja lodowiska Helena. Urzędnicy oszacowali, że na realizację wszystkich zadań do 2030 roku będzie potrzeba ok. 400 mln złotych, w tym 10 procent miałoby pochodzić z budżetu miasta, 10 procent ze środków krajowych, a reszta z funduszy europejskich. „Poszczególne przedsięwzięcia rewitalizacyjne wdrażane w ramach programu będą mogły być kierowane do objęcia finansowaniem w ramach różnych programów i funduszy stosownie do ich obszarów tematycznych. Skuteczne pozyskanie środków zewnętrznych będzie mogło wpłynąć na osiągnięcie celów procesu rewitalizacji w zakładanych terminach poprzez realizację wszystkich przedsięwzięć określonych w tym programie” – czytamy w programie rewitalizacji dla Elbląga. Mieszkańcy mogą składać swoje opinie i propozycje do projektu w konsultacjach, które potrwają od 23 stycznia do 27 lutego. 15 lutego o godz. 17 w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się otwarte spotkanie dla chętnych, a dzień później w tym samym miejscu o godz. 15 – warsztaty na temat rewitalizacji. Szczegółowe informacje na temat konsultacji wraz z niezbędnymi dokumentami znajdziecie tutaj.

RG