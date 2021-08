Wzięli kasę na walkę z Covid i wypłacili nagrody

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląga pobrał niezgodnie z prawem ponad 37 tys. złotych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z puli przeznaczonej na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa. Te środki przeznaczył następnie na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników tej instytucji...

Nieprawidłowości w działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląga wykazała kontrola, przeprowadzona przez służby wojewody warmińsko-mazurskiego. O sprawie dowiedzieliśmy się od elbląskiego radnego Piotra Opaczewskiego, który jako jeden z pierwszych dotarł do protokołu pokontrolnego.

Naganne działanie

Kontrola w PINB odbyła się w dniach 29 marca – 30 kwietnia i dotyczyła 2020 roku. Protokół pokontrolny jest datowany na 8 lipca. Pracownicy wojewody piszą w nim o tym, że „całokształt działalności Inspektoratu ocenia się negatywnie” mimo że sprawozdawczość budżetową oceniono pozytywnie.

„Do najpoważniejszych naruszeń stanu prawnego,stwierdzonych w toku kontroli (...) należy przede wszystkim złożenie wniosku do ZUS w celu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za miesiące: marzec-maj 2020 r. W wyniku nadinterpretacji przepisów prawa, na podstawie których można było ubiegać się o otrzymanie pomocy z budżetu państwa, dopuszczono się złożenia fałszywego oświadczenia dotyczącego osiąganych przychodów przez Inspektorat - czytamy w protokole pokontrolnym.

Chodzi o dotację celową w wysokości 37 tys. zł, którą Inspektorat pozyskał z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z puli przeznaczonej na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa. Kontrolerzy wojewody piszą wprost o tym, że główny księgowy PINB „złożył oświadczenie niezgodne z prawdą, na podstawie którego ZUS pozytywnie rozpatrzył wniosek o zwolnienie ze składek i przyznał świadczenie”. Chodzi o wpisanie we wniosku do ZUS, że PINB uzyskał przychód niższy niż 300 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020. „Jest to nieprawdą, ponieważ jednostka budżetowa jaką jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga w ogóle nie uzyskuje „przychodu”, a zapisane w planie finansowym i przyznane na działalność jednostki środki finansowe nie były niższe niż w poprzednich latach (nie miały żadnego związku z pandemią COVID-19) i w całości wystarczały na pokrycie wydatków na składki ZUS” - piszą pracownicy wojewody w protokole pokontrolnym, dodając, że złożenie wniosku do ZUS było „szczególnie naganne”.

Na dodatek środki, które otrzymał z ZUS, kierownik PNIB przeznaczył następnie na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników instytucji.

Inspektor wyjaśnia

W wyjaśnieniach, jaki do Urzędu Wojewódzkiego złożył Jerzy Kołodziejski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląga czytamy m.in. „uważam, że w 2020 roku zaistniały szczególne powody, które uzasadniały wypłatę przyznanych nagród. Bowiem pomimo trwającej pandemii korona wirusa pracownicy tutejszego Inspektoratu wypełniali zadania merytoryczne tak jak przed pandemią i zapewnili efektywną oraz terminową realizację tych zadań. Należy podkreślić, że środki finansowe na wynagrodzenia zostały pozyskane z poszanowaniem przepisów finansowo-księgowych i zostały zagospodarowane. Sposób ich zagospodarowania moim zdaniem, jest dopuszczony prawem i został zaewidencjonowany i rozliczony zgodnie z prawem. Nadmienia się, że tutejszy Inspektorat nie był poddawany w ostatnich latach kontroli finansowej, a w szeroko rozumianych i zmienionych w ostatnim czasie warunkach funkcjonowania administracji, trudno było inaczej zagospodarować przyznane środki na wynagrodzenia. (…). Należy podkreślić, że kontrolowany zespół pracowników tutejszego Inspektoratu pracuje ze sobą blisko 15 lat i zasługiwał w mojej ocenie na docenienie, chociażby w formie wypłacanych nagród. Tym bardziej, że przez około 6 lat od 2010 r. do 2016 r. w tutejszym Inspektoracie nie następowała coroczna regulacja płac, płace pozostawały na niezmienionym poziomie. Odnosząc się do wypłaconych w 2020 r. kwot pieniężnych naszym pracownikom, to zawdzięczamy je przede wszystkim sprawnej obsłudze księgowej i aktywności naszego Głównego Księgowego.” - czytamy w wyjaśnieniach kierownika PINB.

„Przeznaczenie środków pozyskanych w ramach Tarczy Antykryzysowej na wypłatę znaczących kwotowo nagród uznaniowych dla pracowników Inspektoratu, za „całokształt pracy na zajmowanym stanowisku” świadczy też o naruszeniu przez kierownika jednostki fundamentalnej zasady obowiązującej w sferze finansów publicznych, tj. zasady gospodarności, która w czasie panującej pandemii powinna być w sposób szczególny respektowana” - piszą z kolei kontrolujący.

Nieprawidłowości w działalności PINB jest więcej. Dotyczą m.in. przekroczenie planu finansowego PINB o ok. 9 tys. zł, nieterminowego regulowania należności wobec ZUS, nieprzestrzegania przez kierownika jednostki i głównego księgowego zapisów zawartej umowy o pracę oraz aneksu odnoszących się do czasu wykonywania pracy przez głównego księgowego czy nieewidencjonowania i nierozliczania wyjazdów służbowych realizowanych prywatnymi środkami transportu.

Co zrobił prezydent i wojewoda?

Jerzy Kołodziejski przyznał w rozmowie z nami, że swoje wyjaśnienia przekazał kontrolującym i prezydentowi Elbląga. W sprawie szczegółów odesłał nas do rzecznika prasowego prezydenta Elbląga.

- Otrzymaliśmy protokół pokontrolny. W związku ze wskazanymi w nim nieprawidłowościami Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wezwany został przez nas do dokonania zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej kwocie i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Pieniądze wraz z odsetkami zostały zwrócone na konto Urzędu Wojewódzkiego – informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. - Co do dalszych ewentualnych konsekwencji i kroków prawnych, to decyzje zostaną podjęte po wnikliwej analizie i wyjaśnieniach, w porozumieniu z organami sprawującymi bezpośredni nadzór merytoryczny nad PINB.

Co z tą sprawą zrobi wojewoda? - Aktualnie trwają czynności (analiza stanu prawnego) związane z ewentualnym skierowaniem zawiadomień do właściwych organów – poinformowała nas Monika Płoska z biura prasowego wojewody warmińsko-mazurskiego.

- W przypadku Pogotowia Socjalnego wystarczyły prezydentowi dwa tygodnie, by zawiesić kierownictwo placówki i rozpocząć procedurę jej likwidacji. W przypadku sprawy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląga reakcja jest wyważona i to jest dziwne. Kierownik tej jednostki powinien być zawieszony, a prezydent powinien zlecić dogłębną kontrolę w tej instytucji. Wystąpiłem do przewodniczącego komisji rewizyjnej Rady Miejskiej z wnioskiem o przeprowadzenie takiej kontroli. – uważa z kolei Piotr Opaczewski, elbląski radny, który powiadomił naszą redakcję o wynikach kontroli w PINB. - Kwota dotycząca nieprawidłowości w PINB nie jest może duża w skali miasta, ale chodzi o okoliczności. Dawno nie czytałem tak wprost napisanych zdań w pokontrolnym raporcie o wyłudzeniu środków i to jeszcze tych przeznaczonych na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa...