Z widokiem na nowe Fotką Listopada

Fotką Miesiąca w listopadzie zostało zdjęcie o tytule „Z widokiem na nowe”. Otrzymało najwięcej głosów konkursowego jury, w nagrodę autor/autorka otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy!

Na listopadową edycję konkursu Fotka Miesiąca wpłynęło 101 zdjęć. W naszym konkursie specjalnym pod uwagę braliśmy tylko te fotki, które wyszły z poczekalni i związane były z Elblągiem. Wygrała fotka z tytułem „Z widokiem na nowe", która otrzymała najwięcej głosów jury.

- Postanowiliśmy nagrodzić tę fotkę, bo rzadko ten widok pojawia się na prezentowanych publicznie zdjęciach. Niedługo zresztą zniknie, bo obok powstają nowe kamienice, które go zasłonią. Brawa dla autorki/autora za uchwycenie ciekawego miejsca i utrwalenie go dla potomnych – ocenia Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl i członek jury.

W nagrodę autor/autorka otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy! Prosimy o mailowy kontakt z redakcją - redakcja@portel.pl

Laureatów nagród specjalnych (od stycznia do grudnia 2025 r.) wybiera jury w składzie: Włodek Gęsicki, wydawca portEl.pl i przewodniczący jury, Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl, Magdalena Tomaszewska, dyrektor Biura Prezydenta Miasta, Jacek Żukowski z Zespołu Prasowego Biura Prezydenta Miasta oraz Anna Dembińska, fotoreporter portEl.pl. Nagrody specjalne mogą, ale nie muszą pokrywać się z „Fotką miesiąca”. Regulamin specjalnej edycji konkursu Fotka Miesiącaznajdziecie tutaj.

Środki przekazywane przez prezydenta Elbląga w całości przeznaczone są na nagrody dla naszych Czytelników.