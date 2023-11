Za dużo zielonego jednocześnie

- Od naprawdę długiego czasu obserwuję niebezpieczną sytuację na przejściu dla pieszych na Dąbka, przechodząc od strony stacji paliw w stronę sklepu - napisał do naszej redakcji mieszkaniec Elbląga. Jaki problem dostrzegł Czytelnik?

- Gdy samochody mają zielone światło, włącza się zielone dla pieszych. Myślałem, że to pojedyncza awaria, ale takie sytuacje się powtarzały - tłumaczy elblążanin. - Kiedyś może się komuś nie udać przejść do końca na tym przejściu - dodaje. Do wiadomości mieszkaniec dołączył krótkie nagranie ilustrujące problem, które przesłaliśmy Urzędowi Miejskiemu w Elblągu. Przez krótką chwilę widać na nim, że zielone światło mają zarówno kierowcy, jak i piesi.

Urzędnicy przyjrzeli się sprawie i została ona już rozwiązana. Jak się okazuje, doszło do "awarii modułów sterownika".

- Udało się ją (wczoraj, 21 listopada - red.) naprawić - poinformował nas Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM w Elblągu.