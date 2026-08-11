Za nimi pół tysiąca kilometrów

Po 15 dniach wędrówki i pokonaniu 500 kilometrów pątnicy we wtorek (11 sierpnia) dotrą do Częstochowy. Kończy się 34. Elbląska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Zdjęcia

We wtorek rano uczestnicy 34. Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę wyruszyli na ostatni etap tegorocznej wędrówki: Ostrowy nad Okszą - Nowa Wieś - Antoniów – Częstochowa.

- Nie jest on długi, to około 20 km. O godz. 18 planowane jest wejście na Jasną Górę. Do Częstochowy dotrą dziś również uczestnicy 17. Rowerowej Pielgrzymki na Jasną Górę. Zwieńczeniem będzie uroczysta msza św. sprawowana w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Razem, jeśli doliczymy osoby, które towarzyszyły pielgrzymce na wszystkich jej odcinkach, uczestniczyło w niej około 400 pątników – mówi dr Marek Piedziewicz, rzecznik prasowy diecezji elbląskiej.

34. Elbląska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę należy do najdłuższych w Polsce, gdyż pątnicy idący z północnych miejscowości diecezji mają do pokonania ok. 500 km rozłożonych na 15 dni wędrówki. Średni dystans dzienny można oszacować na ok. 35 km. Bywają jednak dni znacznie krótsze, kiedy to pątnicy pokonują nieco ponad 20 km, ale kilkukrotnie przechodzą też ponad 40 km. Na pielgrzymkowy szlak wyruszyło łącznie 5 grup.

Co jest największym wyzwaniem podczas przygotowań takiego wydarzenia?

- Zebranie zespołu osób, które tworzą pielgrzymkowy sztab. Osoby obsługujące pielgrzymów poświęcają nie tylko 15 dni, czyli tyle, ile trwa pielgrzymka. Ich praca pochłania sporo czasu przed jej rozpoczęciem i nieco po zakończeniu – mówił ks. Maksymilian Ślizień, dyrektor pielgrzymki.

Duchowy program wędrowania opiera się na konferencjach przygotowanych przez ks. Jarosława Łukaszewskiego, ojca duchownego pielgrzymki. Podejmą one kluczowe zagadnienia związane z kerygmatem, czyli podstawowym przesłaniem wiary.

-To dla mnie czwarta pielgrzymka, ale pierwsza w nowej funkcji. W tym roku po raz pierwszy będę kwatermistrzem grupy Pomezania Iława. Ta rola opiera się na zapewnieniu pielgrzymom tego, czego nie mogą sobie zagwarantować na szlaku, np. noclegu czy obiadu. Ta funkcja ma swoje minusy, ponieważ nie będę mógł posłuchać konferencji czy modlić się razem z innymi osobami podczas przemarszu. Pielgrzymkę tworzą także inne służby, m.in. medyczne, prasowe, porządkowe czy techniczne. Cały sztab ludzi pracuje nad tym, żeby uczestnicy mogli bezpiecznie i sprawnie dotrzeć na Jasną Górę oraz przeżyć niezwykły czas rekolekcji w drodze – mówił tuż przed wyjściem na trasę Beniamin Lewko, tegoroczny maturzysta z Iławy.

Głównym organizatorem i pomysłodawcą pielgrzymki rowerowej jest ks. dr Krzysztof Sękuła, proboszcz parafii bł. Michała Kozala w Ryjewie. W organizacji wydarzenia wspiera go cały sztab osób świeckich zaangażowanych w logistykę oraz obsługę pielgrzymki. W tegorocznej, siedemnastej pielgrzymce uczestniczy kilkudziesięciu rowerzystów.