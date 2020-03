Żabia zwiastunka wiosny (Opowieści z lasu, odc. 210)

„Średniej wielkości żaba o smukłym ciele, wyłupiastych oczach i szerokim pysku. Podstawowym ubarwieniem są różne odcienie brązu, na tym tle szereg ciemnobrązowych lub czarnych plam o nieregularnym kształcie. Strona brzuszna jaśniejsza, zazwyczaj kremowa niekiedy z kolorowymi plamkami. W szacie godowej u samców podgardle przybiera barwę niebieską a plamistość grzbietu okresowo zanika” – tak żabę trawną opisuje portal ekologia.pl.

Encyklopedia leśna wskazuje natomiast, że żaba trawna to „gatunek z rodziny żabowatych (Ranidae), z grupy tzw. żab brunatnych. Duży, krępy płaz. Długość ciała 6-9 cm, maksymalnie do 11 cm. Skóra gładka, delikatna, fałdy grzbietowe słabo wykształcone” – czytamy. Jednocześnie strona podaje, że żaba trawna lubi wilgoć i jest aktywna nocą. Można ją spotkać w różnych siedliskach, należą do nich: „lasy iglaste, liściaste i mieszane, zagajniki, zarośla, podmokłe łąki i bagna, pola uprawne, ogrody, parki…” Żaba trawna ma też szereg naturalnych wrogów, takich jak zaskrońce, żmije, jeże, borsuki, sowy i ptaki szponiaste.

Ekologia.pl informuje, że żaba trawna to gatunek, który najwcześniej budzi się z zimowego snu, spotkanie jej może więc być dla nas pierwszym zwiastunem wiosny. Koniec marca to z kolei okres rozpoczęcia godów. Portal wskazuje, że samice składają w wodzie od 900 do ponad 4 000 jaj: „Skrzek tworzy galaretowate, kuliste kłęby najczęściej pływające tuż przy powierzchni wody. Kijanki nie są duże, rosną maksymalnie do 5 cm długości. Przeobrażenie następuje po 2-3 miesiącach, przeważnie w czerwcu, a świeżo przeobrażone żabki mają 1-1,5 cm. W chłodniejszym klimacie (zwłaszcza w górach) zdarza się, że rozwój kijanek przebiega wolniej, w efekcie w tej postaci żaby te zimują, a przeobrażenie następuje w kolejnym roku” – czytamy.

Co ciekawe, żaba trawna jest niezwykle odporna na zimno, o czym pisze Przemysław Barszcz w magazynie Echa Leśne : „W sprzyjających warunkach staje się aktywna już w lutym. Podczas długich zim, szczególnie na północy Europy i w górach, potrafi zimować – zakopana na dnie zamarzniętych zbiorników i rzek – nawet przez dziewięć miesięcy. Niejednokrotnie widywałem żaby trawne pływające i przygotowujące się do rozrodu pod przezroczystą warstwą lodu. Zdarza się, że nagły nawrót zimy więzi w nim tak wcześnie wybudzone płazy. Jeśli oziębienie nie potrwa zbyt długo, pozornie martwe, sztywne i zimne jak sam lód stworzenia wracają do życia” – podkreśla autor.

Żaba trawna żywi się m. in. owadami i pajęczakami. Nie pogardzi też ślimakiem lub dżdżownicą. Jest gatunkiem objętym częściową ochroną, na co wskazuje Encyklopedia Leśna. - Na Wysoczyźnie Elbląskiej można już spotkać żabę trawną, która w okresie godowym jest bardziej aktywna, a w związku z tym istnieje większe ryzyko zdeptania jej albo rozjechania rowerem czy samochodem - mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. - Dlatego prosimy w tym okresie o ostrożność i zwrócenie uwagi na te drobne i zarazem bardzo pożyteczne zwierzęta.