Zajęcia baletowe - nabory dla dzieci

Przez okres ferii aż do 9 lutego odbywają się nabory na zajęcia baletowe w Szkole Tańca Broadway przy ul. Willowej 1 w Elblągu. Są one skierowane do dzieci w wieku od 4 do 10 lat.

Każda dziewczynka, która marzy o tym, aby zostać baletnicą lub chce chociaż trochę zapoznać się z tą formą sztuki i tańca, może przyjść do Szkoły Tańca Broadway, aby zapisać się do odpowiedniej grupy baletowej. Obecnie w naszej Szkole funkcjonują trzy grupy na różnym poziomie zaawansowania – są to zarówno grupy początkujące, jak i grupy konkursowe, które na swoim koncie mają już wiele sukcesów – mówi Ewa Kalka, dyrektor szkoły. W naborach może wziąć udział każdy - dzieci, które nie miały jeszcze styczności z tańcem klasycznym oraz takie, które już mają większe lub mniejsze doświadczenie taneczne. Udział w naborach jest darmowy i odbywa się w każdą środę, i piątek o godz. 16. Zapisy i szczegóły pod numerem telefonu: 606 716 626, e-mail: broadway@taniec.elblag.pl

