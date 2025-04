Zakomunikowali zmiany w komunikacji

Michał Górecki przy mikrofonach, na drugim planie od lewej Michał Missan i Piotr Kowal. Fot. Anna Dembińska

- Nie zamykamy się oczywiście na uwagi co do tego, co chcemy wprowadzić, jesteśmy gotowi prowadzić ewaluację tych zmian, (...) chcielibyśmy, żeby mieszkańcy mogli się wypowiedzieć na ich temat - przekonywał dziś (29 kwietnia) prezydent Michał Missan podczas konferencji prasowej dotyczącej zmian w elbląskiej komunikacji miejskiej. Dotyczą one rozkładów jazdy, kwestii infrastrukturalnych, biletów etc. Będą wprowadzane od maja aż do 2028 roku. Modyfikacje rozkładów i plany na kolejne lata przedstawiamy również na grafikach dołączonych do materiału.

Na początku briefingu prezydent Elbląga mówił o konsultacjach społecznych, które odbyły się w sprawie komunikacji miejskiej i przygotowanym na ich podstawie raporcie (dostępnym tutaj). Ratusz przekazał również protokół z prac zespołu, który przygotowywał zmiany, jest do wglądu tutaj. - Pierwsze zmiany wdrażamy już w maju, a jeśli chodzi o rozkłady jazdy i częstotliwość poszczególnych linii od 1 czerwca – zaznaczył Michał Missan. Dlaczego przedstawiono zakres zmian do 2028 roku? - W 2028 roku mamy nadzieję wyłonić nowego wykonawcę usług autobusowych i tam też postawimy uwarunkowania, które będą powodowały, że te autobusy będą nowe, ekologiczne, nowoczesne - podkreślił. Szczegóły przedstawiał wiceprezydent Piotr Kowal, który przewodniczył zespołowi opracowującemu zmiany. Dziękował zaangażowanym w te prace. - Etapowość jest kluczowa, nagłe zmiany i cięcia czasami nie dają takich wyników, jak wprowadzanie zmian etapowo – stwierdził. Zapowiedział, że w maju zacznie się kampania informacyjna dotycząca zmian w komunikacji. Opowiedział też o nowych rozkładach jazdy od 1 czerwca, istotną zmianą jest linia nr 11... - ... z nową trasą, taką, którą mieszkańcy sygnalizowali bardzo mocno, żeby wrócić do starej "jedenastki", która obsługiwała znaczną część miasta i dawała możliwość dojazdu do najważniejszych punktów w mieście: skomunikowanie Nowakowa i Rubna z Zawadą, szpitalem przy ul. Żeromskiego, cmentarzem przy Agrykola, cmentarzem Dębica, dworcem... - wymieniał. "Jedenastka" będzie jeździć co 25 minut i wchłonie linie 22 i 23. - Dodatkowo wprowadzamy na potrzeby mieszkańców Dąbrowy linię numer 10, która obsłuży dotarcie do Dąbrowy z dworca i Starego Miasta. Będzie kompatybilna jeśli chodzi o trasę z nowym przystankiem przy CRW Dolinka – zaznaczył wiceprezydent. Chodzi m. in. o zapewnienie dojazdu do nowego basenu odkrytego, będzie tam przebiegać także linia nr 20. Zmodyfikowana została częściowo również trasa linii numer 13. Wiceprezydent mówił też o modyfikacji torowisk, linia nr 4 będzie jeździć częściej po I etapie takich prac, dotyczącym remontu na Dąbka i Piłsudskiego. Z innych zmian: już niedługo będzie działała w Elblągu aplikacja "Jak dojadę" prawdopodobnie od stycznia nastąpi "dywersyfikacja oferty biletowej" ("nie ze szkodą, a z zyskiem dla mieszkańców", czyli przy połączeniu z planowanym wprowadzeniem karty mieszkańca). - Przypominam, że w tej chwili rozkłady jazdy elbląskiej komunikacji miejskiej są dostępne w Google Maps, aplikacji MyBus, a także Mobile MPK. W najbliższych tygodniach planujemy zainstalować pięć nowych wiat przystankowych , m. in . na ulicy Broniewskiego. To systematyczna wymiana infrastruktury przystankowej - zapowiadał Michał Górecki, kierownik Działu Zarządzania Komunikacją ZKM. - W lipcu na pętli przy ul. Ogólnej planujemy ustawić kolejną tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej. W kolejnych miesiącach zostaną ustawione jeszcze dwie, prawdopodobnie przy ul. Dąbka, przy rynku i na pętli tramwajowej przy ul. Saperów lub przy przystanku naprzeciwko Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego - wymieniał. Podczas dzisiejszej konferencji Michał Missan zapewniał, że nie jest póki co planowane zwiększenie cen biletów, na razie nie ma też jednak mowy o wprowadzeniu darmowej komunikacji miejskiej. Dziękował też mieszkańcom za udział w konsultacjach i podkreślał, że w opracowanie nowych rozwiązań byli zaangażowani m. in. radni obu opcji politycznych reprezentowanych w Radzie Miejskiej. Wprowadzane zmiany w komunikacji miejskiej tylko w tym roku kosztują miasto ok. 1,4 mln zł. Poniżej przedstawiamy też "hasłową" listę najważniejszych zmian przygotowaną przez UM. Uwagi odnośnie "nowej" komunikacji w Elblągu będzie można zgłaszać bezpośrednio do ZKM na numer 55 230 79 00 i mailowo: zkm@elblag.com.pl NOWA Linia autobusowa „11”: Nowakowo-Rubno-Mazurska – Odrodzenia-Płk. Dąbka – Nowowiejska – Agrykola- Sienkiewicza – Mickiewicza – Dworzec- Grunwaldzka- Żeromskiego -Bema – Łęczycka – Grottgera – Grunwaldzka – Rawska – Łęczycka – Dębica- Stagniewo NOWA Linia autobusowa „10”: Dworzec – Grunwaldzka – Tysiąclecia – Rycerska- Plac Słowiański- Armii Krajowej- 12 Lutego – Królewiecka – Szymanowskiego – Moniuszki – Królewiecka – Dąbrowa NOWY przystanek autobusowy na ulicy Moniuszki przy CRW Dolinka – dla trasy linii 10 i dla 20 (na kierunku do Milejewa i Dąbrowy) KOREKTA trasy Linii autobusowej „20” (na kierunku do Milejewa) Wjeżdżać będzie w ul. Szymanowskiego, gdzie obsłuży dojeżdżających do Zespołu Szkół Gospodarczych, a następnie wjedzie w ul. Moniuszki, gdzie znajdzie się nowy przystanek przy zespole basenowym. WZMOCNIENIE linii autobusowej „13” Dodatkowa brygada (czyli autobus), aby poprawić komunikację na Modrzewinę, w związku z rozwojem tej przemysłowej dzielnicy miasta. Dzięki temu zwiększona zostanie też częstotliwość kursowania autobusów tej linii. NOWE WIATY PRZYSTANKOWE Nowe wiaty przystankowe zamontowane zostaną w miejscach, które wskazali mieszkańcy Konopnickiej - Niepodległości (przy rondzie)

Nad Jarem - Broniewskiego

Nad Jarem - Tuwima

Bielany - przy kościele

Próchnik - Strumykowa

