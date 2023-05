Zapisz dziecko na miejskie półkolonie

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego we współpracy ze szkołami przygotowuje wypoczynek letni, w ramach półkolonii, dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W czasie wakacji zaplanowano dziewięć dwutygodniowych turnusów, a za ich organizację odpowiedzialne będą:

Karty na półkolonie będą wydawane w szkołach organizujących wypoczynek w dniu 29 maja 2023 r. od godziny 8. Zaplanowano 760 wolnych miejsc. Pełna odpłatność za dwutygodniowy turnus wynosi 1 186 zł od osoby, w tym 660 zł pokrywa rodzic (koszty wyżywienia, dopłata do organizacji), 530 zł na uczestnika dopłaca miasto Elbląg. Osoby, które mają „Kartę Dużej Rodziny” wnoszą opłatę za turnus 528 zł tj. (ulga z opłaty wnoszonej przez rodziców może wynieść do 30 proc.). Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu będzie organizatorem półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych, kierowanych ze wszystkich elbląskich szkół (również dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i poruszających się na wózku). W związku z dużym zainteresowaniem rodziców tą formą wypoczynku, zobowiązuje się opiekunów do zapisu dziecka tylko do jednej placówki organizującej półkolonie.

I turnus: 26 czerwiec -07 lipiec

Szkoła Podstawowa nr 12 - ul. Zajchowskiego 12,

Szkoła podstawowa nr 21 - ul. Z. Godlewskiego 1,

II turnus: 10 lipiec – 21 lipiec

Szkoła Podstawowa nr 15 - ul. Modlińska 39,

Szkoła Podstawowa nr 16 – ul. Sadowa 2,

III turnus: 24 lipiec – 04 sierpień

Szkoła Podstawowa nr 11 - ul. Korczaka 34,

Szkoła Podstawowa nr 14 - ul. Mielczarskiego 45,

IV turnus: 07 sierpień – 18 sierpień

Szkoła Podstawowa nr 4 - ul. Mickiewicza 41,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 - ul. Kopernika 27,

V turnus: 14 sierpień – 25 sierpień