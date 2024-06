Zapowiadają utrudnienia w drodze na Mierzeję Wiślaną

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku zapowiada remont nawierzchni na rondach węzła drogowego Nowy Dwór Gdański na drodze S7. Przejazd pewnymi odcinkami może być niemożliwy. Jak zaznacza rzecznik GDDKiA w Gdańsku Mateusz Brożyna, utrudnienia potrwają krótko, a prace będą prowadzone przeważnie nocą. Kierowcy powinni zwracać uwagę na oznakowanie tymczasowe.

Remont miał się już rozpocząć w poniedziałek, 3 czerwca, został jednak przełożony. O terminie rozpoczęcia prac GDDKiA poinformuje w osobnym komunikacie. – Na 90 proc. remont będzie przeprowadzony jeszcze w czerwcu. Prace będą trwały od godz. 20 do godz. 5. Wykonanie ich jest także uzależnione od pogody. Dodatkowo ruchem będzie kierowała policja oraz pojawią się tablice ze znakami zmiennej treści (VMS). W trakcie prac węzeł może być czasowo nieprzejezdny. Kierowcom sugerowany jest objazd przez Węzeł Żuławy Wschód – informuje Mateusz Brożyna.

Prace, zgodnie z zapowiedziami GDDKiA w Gdańsku, mają potrwać ok. 3 dni. Węzeł Nowy Dwór Gdański to pierwszy węzeł drogowy dla podróżujących S7 z Gdańska. Na nim zjeżdżają w kierunku Stegny i Krynicy Morskiej, Węzeł Żuławy Wschód to węzeł pierwszy dla podróżujących S7 z Elbląga. Zjeżdżając na nim można pojechać dalej w kierunku Malborka, można też wjechać do miasta Nowy Dwór Gdański i jego ulicami wyjechać w kierunku Gdańska lub Stegny.