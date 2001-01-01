Zapraszamy seniorów do udziału w projekcie „W zdrowym ciele zdrowy duch!”

Stowarzyszenie Jantar serdecznie zaprasza seniorów do wzięcia udziału w wyjątkowym projekcie „W zdrowym ciele zdrowy duch!”, który ma na celu aktywizację osób powyżej 55. roku życia. To idealna okazja, by zadbać o swoje zdrowie, kondycję fizyczną, a także nawiązać nowe, cenne relacje!

Co oferujemy?

W ramach projektu organizujemy cykl różnorodnych, BEZPŁATNYCH zajęć fizycznych oraz spotkań ze specjalistami, które pomagają poprawić sprawność, witalność i energię uczestników. Projekt skierowany jest do 40 seniorów z Elbląga i okolic, którzy pragną utrzymać kondycję i dobre samopoczucie.

Program obejmuje:

Zajęcia taneczne:

Co tydzień we wtorki, w godzinach 9:30-10:30, zapraszamy na zajęcia taneczne prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora w Centrum Tańca „Promyk” przy ul. Browarnej 80. Zajęcia są dostosowane do wieku i możliwości uczestników. To doskonała okazja, by wzmocnić ciało, poprawić elastyczność i poczuć się odprężonym, a przy okazji świetnie bawić się w rytm muzyki!

Nordic Walking:

Zapraszamy do nauki prawidłowej techniki marszu z kijkami, a także wspólnych spacerów w malowniczym Parku Leśnym Bażantarnia. Zajęcia odbędą się w środy:

17.09.2025

15.10.2025

19.11.2025

Treningi są dostosowane do kondycji uczestników, a ich czas trwania to około 1,5 godziny. Nordic Walking to idealna forma aktywności na świeżym powietrzu, angażująca niemal 90 proc. mięśni ciała!

Rajdy rowerowe:

Weź udział w dwóch rajdach rowerowych po okolicach Elbląga!

22.09.2025

11.10.2025

Rajdy są zaplanowane z uwzględnieniem odpoczynków.

Prelekcja ze specjalistą:

Spotkanie z psychologiem nt. „Rola aktywności fizycznej w życiu starszych osób” pomoże uczestnikom zrozumieć, jak zmiany w organizmach seniorów wpływają na ich zdrowie i jakie korzyści płyną z regularnego ruchu.

Harmonogram zajęć:

Zajęcia taneczne: wtorki, godz. 9:30-10:30

Rozpoczęcie: wyjątkowo pierwsze zajęcia 09.09.2025 w CSE Światowid, reszta zajęć odbędzie się w Centrum Tańca promyk.

Nordic Walking:

17.09.2025, 15.10.2025, 19.11.2025 (środy), zbiórka godz. 9:00 w Parku Leśnym Bażantarnia

Rajdy rowerowe:

22.09.2025 (poniedziałek), 11.10.2025 (sobota), zbiórka godz. 9:00 w Parku Leśnym Bażantarnia

Aby zapisać się na zajęcia, wystarczy zadzwonić pod numer: 609 977 220. Dołącz do nas i zadbaj o zdrowie w towarzystwie innych aktywnych seniorów! Liczba miejsc ograniczona, więc nie zwlekaj, zgłoś się już dziś!

Projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch!” jest organizowany w ramach konkursu „Aktywny Senior 2025”, który finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.