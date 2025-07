Szpital Miejski zyska nowy budynek dla nowoczesnej psychiatrii

Prawie 33 miliony złotych pozyskał Szpital Miejski w Elblągu na budowę ośrodka opieki psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Powstanie przy ul. Żeromskiego wewnątrz szpitalnego kompleksu.

- Inwestowanie w psychiatrię, szczególnie w psychiatrię dziecięcą jest kluczowe ze względu na rosnące zapotrzebowanie na pomoc w zakresie zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia pacjentów i ich rodzin, a także korzyści ekonomiczne wynikające z profilaktyki i leczenia zaburzeń psychicznych. Celem inwestycji jest zapewnienie osobom w kryzysie psychicznym dostępu do kompleksowej i nowoczesnej opieki zdrowotnej, która wspiera ich powrót do życia prywatnego, społecznego i zawodowego – informuje Jacek Żukowski z Biura Prezydenta Elbląga.

Powstanie nowoczesna jednostka

Szpital Miejski pozyskał prawie 33 mln zł z Funduszu Medycznego na budowę nowego budynku przy ul. Żeromskiego wraz z dostosowaniem towarzyszącej infrastruktury, który pozwoli placówce rozszerzyć działalność związaną z opieką psychiatryczną dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

- Nowoczesna psychiatria opiera się przede wszystkim na modelu środowiskowym, dlatego w ramach rozbudowy planujemy rozwój Zespołu Leczenia Środowiskowego działającego w strukturach szpitala. Poszerzenie zakresu działalności pozwoli poprawić jakość i efektywność świadczeń psychiatrycznych, dostosowując je do założeń transformacji psychiatrii, która zmienia model leczenia z placówek stacjonarnych na środowiskowe – informuje Szpital Miejski. - Nowa infrastruktura stworzy przyjazne przestrzenie terapeutyczne, gdzie prowadzone będą zajęcia z zakresu treningów relaksacyjnych, muzykoterapii oraz arteterapii. Będą one również miejscem psychoedukacji, spotkań integracyjnych oraz działań profilaktycznych i edukacyjnych.

Jak zapewniają władze miasta, dzięki temu Szpital Miejski św. Jana Pawła II stanie się nowoczesną jednostką wielospecjalistyczną, która realnie przyczyni się do zmniejszenia poczucia stygmatyzacji pacjentów oraz ich wykluczenia społecznego, a także usprawni proces szybkiego powrotu do środowiska domowego i aktywności zawodowej.

Szpital wyłonił wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wkrótce ogłosi przetarg na wykonawcę. Inwestycja ma być realizowana w latach 2026-2027 i kosztować w sumie 34,2 mln zł, z czego 32,8 mln zł to dofinansowanie zewnętrzne.

Przypomnijmy, że w lipcu 2023 roku przy ul. Żeromskiego otwarto oddział psychiatryczny z detoksykacją, przeniesiony z ul. Komeńskiego. Prace kosztowały 11,4 mln zł.

Wielki problem

Dodajmy, że w Polsce psychiatria, a szczególnie dla dzieci i młodzieży, jest niedoinwestowana. Brakuje lekarzy, coraz więcej młodych osób potrzebuje psychiatrycznej pomocy, rośnie liczba samobójstw. - W Polsce jest zaledwie ok. 4 tys. psychiatrów, tymczasem w Niemczech 18,2 tys., a we Francji 15,2 tys. Mamy zaledwie 90 lekarzy tej specjalności na 1 mln ludności, podczas gdy np. w Szwecji przypada ich 231, we Francji – 228, na Litwie – 225, w Niemczech – 223 – czytamy na portalu „Puls medycyny”.

Z danych, przedstawianych przez ten portal, wynika, że psychiatrycznie leczy się ok. 1,6 mln Polaków. - Na wizytę do psychiatry w ramach NFZ, choć nie potrzebne jest skierowanie, trzeba czekać średnio 3-4 miesiące. Powodem małej dostępności do leczenia psychiatrycznego jest zbyt mała liczba psychiatrów oraz niedoinwestowanie tej dziedziny w ramach publicznej opieki zdrowotnej – pisze „Puls medycyny”. Zaledwie ok. 400 lekarzy specjalizuje się w psychiatrii dziecięcej, a ok. 600 tys. dzieci potrzebuje ich pomocy.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji i chcesz porozmawiać ze specjalistą, zadzwoń pod bezpłatny numer:

116 111 – całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,

800 70 22 22 – całodobowy telefon dla osób w kryzysie psychicznym,

116 123 – telefon zaufania dla osób dorosłych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

22 484 88 01 – antydepresyjny telefon zaufania Fundacji ITAKA,

22 484 88 04 – telefon zaufania młodych Fundacji ITAKA,

800 12 12 12 – dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka.