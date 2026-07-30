Zawyją syreny - to tylko testy

W związku z wydarzeniami, które miały miejsce dziś w nocy na terenie województwa lubelskiego oraz pojawiającymi się pytaniami mieszkańców, informujemy, że prowadzone w dniach 30–31 lipca krótkie uruchomienia syren alarmowych w Elblągu są wyłącznie elementem zaplanowanych prac konserwacyjnych i przeglądu technicznego systemu alarmowego.

Emitowane podczas testów krótkie, około 5-sekundowe sygnały dźwiękowe nie mają związku z żadnym zagrożeniem i nie oznaczają ogłoszenia alarmu. Ich celem jest wyłącznie sprawdzenie poprawności działania urządzeń. Przypominamy, że sygnały alarmowe służące ostrzeganiu ludności mają inny przebieg i czas trwania. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niewiązanie prowadzonych testów z bieżącą sytuacją bezpieczeństwa w kraju.

Przypominamy, że w Polsce obowiązują trzy podstawowe sygnały alarmowe:

Alarm powietrzny – modulowany dźwięk syreny (narastający i opadający) trwający 3 minuty. Oznacza zagrożenie z powietrza, np. atak lotniczy lub rakietowy.

Alarm o skażeniach – przerywany dźwięk syreny trwający 3 minuty. Informuje o zagrożeniu chemicznym, biologicznym lub promieniotwórczym.

Odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty. Oznacza, że zagrożenie ustało.

1 sierpnia o godz. 17:00, w ramach obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i upamiętnienia Godziny „W”, na terenie Elbląga zostaną uruchomione syreny alarmowe. Będzie to sygnał o charakterze wyłącznie rocznicowym i symbolicznym, służący oddaniu hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego. Poniżej treść komunikatu.