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Ile zarabiają lekarze w Szpitalu Miejskim

 Elbląg, Ile zarabiają lekarze w Szpitalu Miejskim
(fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

Wystąpiliśmy do obu elbląskich szpitali – wojewódzkiego i miejskiego – o dane dotyczące wynagrodzeń lekarzy za 2025 rok. Dane z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego opublikowaliśmy we wtorek rano, po ukazaniu się artykułu otrzymaliśmy również dane ze Szpitala Miejskiego. Oto one.

Przez cały kraj przetoczyła się dyskusja na temat wynagrodzeń lekarzy. Sprawa stała się głośna po ujawnieniu przez media zarobków lekarza, pracującego w Szpitalu Południowym w Warszawie, który w rok zarobił 1,6 mln zł brutto. Jego osiągnięcie, jak się później okazało, przebił lekarz z Braniewa z rocznym wynagrodzeniem 1,8 mln zł i pracą czasami 72 godziny na dobę.

Jak na tym tle wyglądają zarobki lekarzy zatrudnionych w elbląskich szpitalach? Wysłaliśmy po pięć takich samych pytań do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i Szpitala Miejskiego w Elblągu. Dane z WSZ opublikowaliśmy we wtorek rano, po ukazaniu się artykułu otrzymaliśmy również dane ze Szpitala Miejskiego. Warto podkreślić, że obie placówki zmieściły się w terminie 14 dni na udzielenie informacji, który reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Z danych, przesłanych przez Szpital Miejski w Elblągu (pismo podpisane przez pełniącego obowiązki dyrektora Jacka Wójcika) wynika, że w 2025 roku na wynagrodzenia lekarzy szpital wydał 65,4 mln zł, co stanowi 36,3 proc. kosztów personelu oraz 28,5 proc. Budżetu ogólnego szpitala.

Najwyższe wynagrodzenie lekarza w 2025 roku (umowa kontraktowa) wyniosło 1 mln 68 tys. zł. To jedyna osoba, która przekroczyła milion zł, w przedziale 500 tys. zł - 1 mln zł znalazło się 30 lekarzy. Szpital nie podaje konkretnych kwot, ale średnią zarobków, która wyniosła 647 tys. zł brutto.

Średnie wynagrodzenie miesięczne lekarzy w Szpitalu Miejskim (umowa kontraktowa) to 28,2 tys. zł, a mediana - 25,4 tys. zł.

Czy to dużo, czy mało, odpowiedź pozostawiamy Czytelnikom.

 

Zobacz dane o wynagrodzeniach lekarzy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.

 

 

 

 

 


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Oj przeginacie z tymi zarobkami. Zwykły człowiek nie liczy się żyje za przeciętna pensje.
  • gdyby tylko jakosc leczenia szła wraz z zarobkami lekarzy... dramat
  • Odpowiedź na tytułowe pytanie to: Niewspółmiernie zbyt dużo w stosunku do poziomu świadczonych przez nich usług! No chyba, że prywatnie... Lub inna wersja: W sam raz! To tylko reszta sektorów zarabia zbyt mało i klepie biedę! I co teraz?
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