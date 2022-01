Zderzenie hondy z renault

Dzisiaj (15 stycznia) ok. godz. 7 na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej z 12 Lutego doszło do zderzenia dwóch aut. Kierująca renault została zabrana do szpitala na badania. Zobacz zdjęcia.

Kierowca hondy CR-V wjechał na skrzyżowanie od strony ul. Nowowiejskiej, kierująca renault captur od strony ul. 12 Lutego. Do zderzenia doszło przy włączonej sygnalizacji świetlnej. Oboma autami podróżowali tylko kierowcy. - Kierująca renault została przewieziona przez zespół ratownictwa do szpitala w stanie ogólnym dobrym w celu wykonania dalszych badań. Gdy przyjechaliśmy na miejsce zdarzenia, obie osoby znajdowały się poza autami bez widocznych obrażeń – powiedział nam asp. sztab. Krzysztof Bicki z Komendy Miejskiej PSP w Elblągu, dowodzący działaniami strażaków.

RG