Święto Wiatru i Podcieni w Łęczu. Na scenie wystąpią utalentowani artyści z regionu

Już 5 lipca boisko szkolne w Łęczu ponownie stanie się miejscem spotkań mieszkańców i turystów podczas Święta Wiatru i Podcieni. Wydarzenie od lat promuje lokalną kulturę, integruje społeczność i pokazuje, jak atrakcyjnie można spędzić letnie popołudnie. Ważnym elementem tegorocznej edycji będzie bogaty program artystyczny, w którym wystąpią zespoły reprezentujące różne pokolenia i muzyczne style – od młodzieżowej sceny wokalnej, przez muzykę rozrywkową, po folklor.

Jako pierwsi zaprezentują się Diamenty – zespół wokalny działający przy Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu. To jedna z najbardziej utytułowanych dziecięco-młodzieżowych grup wokalnych w regionie, regularnie zdobywająca nagrody na festiwalach piosenki. Młodzi artyści koncertują nie tylko w Polsce, ale również za granicą – dwukrotnie występowali dla Polonii amerykańskiej na Florydzie. Zespół rozwija także własną działalność fonograficzną, publikując autorskie teledyski i nagrania.

O godzinie 13.30 najmłodszych uczestników do wspólnej zabawy zaprosi Patrycja Lipińska ze swoim Muzyczno-Balonowym Show. To interaktywne widowisko łączące muzykę, animację i niezwykłe balonowe kreacje. Artystka angażuje do wspólnej zabawy całe rodziny, a poprzez autorskie piosenki i opowieści przekazuje dzieciom wartości związane z życzliwością, szacunkiem, wytrwałością i spełnianiem marzeń.

Patrycja Lipińska (fot. archiwum prywatne)

Po prezentacji Młodzieżowej Drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczu publiczność dwukrotnie usłyszy KIX Collective. Zespół tworzą absolwenci i uczniowie Szkoły Muzycznej w Elblągu, których połączyła wspólna pasja do muzyki. W ich repertuarze znajdują się zarówno największe polskie przeboje, jak i światowe klasyki wykonywane na żywo. Publiczność usłyszy utwory m.in. Zbigniewa Wodeckiego, Krzysztofa Krawczyka, Andrzeja Zauchy czy Franka Sinatry. Grupa od lat koncertuje podczas wydarzeń plenerowych i lokalnych uroczystości, stawiając na energię, profesjonalizm i doskonały kontakt z publicznością. Skład zespołu na koncert w Łęczu: Magdalena Leszczyńska – wokal, Wiktor Szerszeń – trąbka, Dawid Baranowski – pianino, Szymon Bracki - gitara basowa, Arkadiusz Baczynky - zestaw perkusyjny.

W dalszej części programu wystąpi Zespół Wokalny Seniority, działający przy Klubie Wojskowym PWD w Elblągu pod kierunkiem Urszuli Zajko-Olejniczak. Tworzą go pełne energii wokalistki, które z powodzeniem wykonują zarówno znane polskie przeboje, jak i utwory anglojęzyczne. Zespół od sześciu lat aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym regionu, udowadniając, że muzyczna pasja nie zna wieku.

Zespół Wokalny Seniority (fot. CSE Światowid)

Muzycznym finałem wydarzenia będzie koncert Zespołu Ludowego Sasanki, który od 2005 roku pielęgnuje tradycje muzyczne i folklorystyczne regionu. W repertuarze zespołu znajdują się pieśni ludowe i biesiadne wykonywane w ręcznie zdobionych strojach nawiązujących do tradycji osadników powojennych. Sasanki od dwóch dekad reprezentują Suchacz i gminę Tolkmicko podczas festiwali oraz wydarzeń kulturalnych, angażując się również w liczne inicjatywy społeczne.

Zespół Sasanki (fot. Świetlica Wiejska w Suchaczu)

Poza koncertami organizatorzy przygotowali warsztaty plastyczne prowadzone przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, konkursy, animacje, dmuchane zamki, piana party oraz stoiska z regionalną żywnością i rękodziełem lokalnych twórców.

Jednym z najbardziej widowiskowych punktów programu będą pokazy wielkoformatowych latawców przygotowane przez Fundację Strefa Mocy. Nad Łęczem pojawią się imponujące, kolorowe konstrukcje przedstawiające zwierzęta, motyle i fantazyjne postacie. Każdy pokaz dostosowywany jest do warunków pogodowych, dzięki czemu publiczność może podziwiać niezwykłe widowisko, które od lat stanowi znak rozpoznawczy Święta Wiatru i Podcieni. Całość poprzedzona będzie warsztatami tworzenia latawców.

Strefę warsztatów i animacji poprowadzą m. in. Fundacja Archipelag Marzeń oraz animatorki z Sekcji Plastycznych CSE „Światowid” w Elblągu. Będzie coś dla tych, którzy kochają malować, rysować, wycinać i tworzyć kreatywnie!

Program wydarzenia

12:00 – otwarcie imprezy

12:05 – przywitanie gości

12:15 – przywitanie organizatorów i współorganizatorów

12:20 – występ zespołu Diamenty

13:20 – konkursy

13:30 – Muzyczno-Balonowe Show Patrycji Lipińskiej

14:30 – prezentacja Młodzieżowej Drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczu

14:40 – koncert KIX Collective

15:10 – piana party

15:25 – koncert KIX Collective

15:55 – wyniki konkursu na latawce

16:05 – występ zespołu Seniority

16:30 – występ zespołu Sasanki

17:00 – zakończenie imprezy

Program może ulec zmianie.

Święto Wiatru i Podcieni odbędzie się 5 lipca, w godz. 12.00–17.00, na boisku szkolnym w Łęczu. Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny.

Patronat honorowy: Radosław Król, wojewoda warmińsko-mazurski, Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.; Patronat: Maciej Romanowski, starosta elbląski.

Organizatorzy: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Łęczu „Łęczowianki”.

Współorganizatorzy: Fundacja Archipelag Marzeń oraz Miasto i Gmina Tolkmicko.

Patronat medialny: portEl.pl.

Sponsor: „Gosia” Usługi Sprzątania.