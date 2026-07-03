Otwarte drzwi dla Elbląga w Metropolii Pomorskiej. Nasze wielkie zwycięstwo! (opinia nadesłana)

Prezydent podpisał ustawę o metropolii pomorskiej. To historyczny moment – powstaje drugi po śląsko-zagłębiowskim tak silny ośrodek rozwoju w Polsce. Dla nas najważniejsze jest jednak to, że ustawa weszła w życie z punktem umożliwiającym Elblągowi przystąpienie do tego organizmu - pisze senator Jerzy Wcisła.

To także mój osobisty, ogromny sukces. O ten jeden zapis, dający Elblągowi dziejową szansę, walczyłem nieugięcie przez blisko 10 lat, bo już w 2025 roku wstawiliśmy w Senacie do ówczesnej ustawy zapis o możliwości włączenia miasta z innego województwa do metropolii. Droga nie była łatwa. Musiałem mierzyć się z oporem polityków PiS – również tych z naszego regionu. Z różnych stron słyszałem nawet absurdalne głosy, że „nie warto umierać za Elbląg” i lepiej odpuścić ten zapis. Nie zgadzałem się na to ultimatum. Nie odpuściłem. Apelowałem m.in. do prezydenta Polski, ale też posłów, senatorów i samorządowców z Pomorza. Dzisiaj z dumą mogę powiedzieć: wygraliśmy tę bitwę, a Elbląg wygrał swoją przyszłość. Błąd z 1999 roku, który sztucznie odciął nasze miasto od jego naturalnego subregionu – Żuław, Powiśla i Zalewu Wiślanego – może wreszcie zostać naprawiony.

Teraz czas, abyśmy jako miasto tę wielką szansę rozwojową w pełni skonsumowali. Co konkretnie zyskuje Elbląg i region dzięki wejściu do Metropolii Pomorskiej?

Ja widzę 8 Filarów Metropolitalnego Elbląga

1. Wsparcie dla samych Elblążan: Twarde dane pokazują, jak blisko nam do Pomorza. 6 tysięcy elblążan pracuje w Trójmieście, 8 tysięcy się tam leczy, a 1,5 tysiąca naszej młodzieży tam studiuje. Metropolia to integracja transportu i wspólny bilet, czyli łatwiejsze życie codzienne.

2. Współpraca portów w Gdańsku i w Elbląg: Przetestujemy nowatorski w skali kraju model współpracy. Elbląg przejmie mniejsze jednostki, odciążając nabrzeża Portu Gdańsk dla wielkich statków oceanicznych.

3. Jednolite zarządzanie Żuławami: Tradycyjne czyszczenie kanałów czy naprawa wałów nie znają granic województw, ale nowoczesny, cyfrowy system zarządzania polderami, rzekami i śluzami oparty na sztucznej inteligencji (AI) wymaga jednego gospodarza. Metropolia zapewni nam tę spójność.

4. Udrożnienie spichlerza Polski: Żuławy to rolnicza potęga. Eksport naszego zboża wymaga rocznie ekwiwalentu 300 pociągów lub 600 zestawów barek, dowożących ten ładunek – także do portu w Elblągu. Bez nowoczesnej linii kolejowej i żeglownych dróg wodnych ten potencjał się marnuje – metropolia pozwoli wybudować tę infrastrukturę.

5. Zaplecze dla Powiśla: Nasze terminale naturalnie obsłużą Malbork, Kwidzyn czy Grudziądz. Tworzymy już podwaliny pod Nadwiślański Korytarz Transportowy połączony z elbląskim portem.

6. Ratunek dla Zalewu Wiślanego: Mój ukochany „Zalew Wielkich Możliwości” boryka się z problemami, takimi jak groźne cofki uderzające w rzekę Elbląg i pomorską Szkarpawę oraz niską jakość wód. Jakość wód i bezpieczeństwo hydrologiczne poprawimy tylko działając wspólnie.

7. Wspólny produkt turystyczny: Czas stworzyć potężną markę – Elbląski Węzeł Wodny, łączący Zalew Wiślany, Pętlę Żuławską i Kanał Elbląski. Związek Metropolitalny będzie dla tego projektu najlepszym operatorem.

8. Potężny zastrzyk finansowy: Wejście do struktur metropolitalnych to realne pieniądze ze strony państwa – na początek 250 mln zł, a docelowo około 700 mln zł rocznie na rozwój wspólnych projektów.

Podsumowanie

Wbrew krótkowzrocznym opiniom krytyków, którzy nie rozumieją istoty procesów metropolitalnych, integracja z Pomorzem nie stoi w żadnej sprzeczności z interesami województwa warmińsko-mazurskiego. Silny, rozwinięty gospodarczo Elbląg, będący pełnoprawnym partnerem Trójmiasta, stanie się jeszcze ważniejszym, bogatszym i bardziej wpływowym ośrodkiem całej Warmii i Mazur.

Wprowadzenie Elbląga do ustawy metropolitalnej to fundament, na którym możemy teraz budować nowoczesne, bezpieczne i zamożne miasto. Udowodniłem, że skuteczna walka o nasze interesy przynosi efekty. Teraz ta wielka szansa jest w naszych rękach.

senator RP Jerzy Wcisła