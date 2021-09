Zdrada to jej chleb powszedni (Opowieści z lasu, odc. 287)

- W średniowieczu słowo „gżegżółka” oznaczało najstarszy zawód świata. Mówiono wówczas: „Nocna gżegżółka zawsze dzienną przekuka" - czytamy w Rolniczym Magazynie Elektronicznym. O dzisiejszej bohaterce naszego cyklu z pewnością można powiedzieć, że kryje się za nią bogata symbolika.

Joanna Radziewicz pisze, że kobiety i boginie od dawna żywiły słabość do kukułek.

- Hera nadała jej nawet miano świętego ptaka. Powszechne zainteresowanie tym ptakiem potwierdzają wykopaliska. W Mykenach odnaleziono pozłacane figurki nagiej bogini trzymającej kukułkę, natomiast na Krecie znajduje się słynny sarkofag ozdobiony podwójnym toporem z jej wizerunkiem. Figury kukułki były też obecne na grobach Słowian - czytamy na stronie. Na ziemiach polskich wierzono, że ptak ma zdolności wróżbiarskie. Kukułka miała potrafić wywieszczyć bogactwo, ale tylko tym, którzy już je mieli...

- Przy pierwszym kukaniu należało porachować pieniądze w trzosie, aby cały rok trzymały się człowieka. Kukanie przypadające na moment, w którym kiesa była pusta, było przepowiednią biedy - czytamy w artykule.

Co ciekawe, w Anglii i we Francji kukułka symbolizowała małżeńską zdradę, bo słowo "cocu" oznaczało rogacza.

- I rzeczywiście, kukułki to ptaki, które nie potrafią dotrzymać wierności – opowiada Jan Piotrowski, leśnik z Nadleśnictwa Elbląg. - Kukułka w sezonie lęgowym kopuluje z kilkoma partnerami, którzy również nie wytrzymują przy jednej partnerce. Takie zachowanie w świecie ptaków nie jest zbyt częste. Następnie kukułka składa maksymalnie do ok. 20 jaj, które podrzuca do gniazd ptaków innych gatunków, wcześniej obserwując, gdzie niebawem pojawią się jaja w gnieździe. Podczas podkładania jaja niszczy lub zjada jedno z jaj, a w to miejsce wkłada swoje jajo, które albo składa bezpośrednio do gniazda, albo przenosi je w dziobie. Jaja składa co 2-3 dni.

Młoda kukułka wykluwa się dość szybko, często przed jej przybranym rodzeństwem. Ma ona naturalną zdolność wypychania plecami wszystkiego, co znajduje się w gnieździe. W ten sposób pozbywa się jaj lub innych znajdujących się w gnieździe piskląt. Następnie przez kolejne 3 tygodnie jest intensywnie karmiona przez przybranych rodziców. Zachęca ich do tego wyjątkowe głośne i natarczywe wołanie oraz intensywnie czerwone wnętrze gardła.

- Po 3 tygodniach, często nie mieszcząc się już w gnieździe, kukułka opuszcza je, jednak zwykle jeszcze przez kolejne 3 tygodnie jest dokarmiana - opowiada leśnik. - Oczywiście taka strategia przetrwania ma też swoje wady. Po pierwsze ptaki, którym podrzucane są jaja, często orientują się, że to nie ich jajo, lub też po wykluciu, że nie jest to ich potomstwo, i pozbywają się go z gniazda. Kukułki giną także ze względu na to, że bardzo głośno sygnalizują głód, co zdradza ich położenie drapieżnikom. Również dlatego, że najwcześniej podrzucane są do gniazd gatunków ptaków, które są znacznie mniejsze, przez co żywiciel nie są wstanie nadążyć z przynoszeniem pokarmu - zaznacza.

Jednak duża ilość składanych jaj w różnych gniazdach pozwala jej przetrwać jako gatunkowi.

- Aktualnie mamy ostatnią szansę na spotkanie kukułki w tym roku, gdyż na przełomie sierpnia i września ruszają one w drogę do ciepłych krajów na zimowisko - zaznacza Jan Piotrowski.