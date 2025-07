Ze śmigłowca łatają wyrwę w wale

Trwa zabezpieczanie wału przeciwpowodziowego w Świętym Gaju, który w środę przerwała woda. Ze względu na utrudniony dostęp do tego terenu w akcji użyto śmigłowca, z którego zrzucane są tzw. big bagi wypełnione piaskiem. Zobacz zdjęcia

- Nie jesteśmy sami. Mamy pomoc z zewnątrz, z wojska i Straży Pożarnej. Na bieżąco dowozimy piach, pakujemy go do tzw. big bagów, a te z kolei trafiają na wał – informuje w mediach społecznościowych Zbigniew Lichuszewski, wójt gminy Rychliki, na terenie której znajduje się przerwany przez Dzierzgonkę wał przeciwpowodziowy. Na szczęście to miejsce znajduje się około dwóch kilometrów od drogi i około 4 km od najbliższych zabudowań.

W związku z utrudnionym dostępem do tych terenów w czwartek do akcji został włączony śmigłowiec, którego załoga zrzuca big bagi wypełnione piaskiem w miejscu wyrwy.

W wyniku ulewnych deszczy i wysokiego poziomu wód straty ponieśli okoliczni rolnicy. Dzisiaj najbardziej poszkodowanych odwiedził minister rolnictwa Stefan Krajewski, obiecując rządową pomoc. - Wiemy, ile kosztuje Wasza praca i jak boli, gdy niszczy ją żywioł. Dlatego pamiętajcie, by zgłaszać straty do komisji działających przy urzędach gmin. Są po to, by Wam pomóc i działają już niemal wszędzie – apeluje w mediach społecznościowych wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.