Zimą chroń skórę, odmrożenia nie czekają!

W 2025 roku na Warmii i Mazurach z powodu odmrożeń pomoc medyczną otrzymało 68 pacjentów. Udzielono im 167 porad oraz przeprowadzono 23 hospitalizacje. NFZ przypomina o zasadach profilaktyki oraz wczesnym rozpoznawaniu objawów związanych z narażeniem na niskie temperatury.

Tegoroczna zima w województwie warmińsko-mazurskim nadal przynosi przypadki odmrożeń wymagające interwencji medycznej. Najczęściej pomocy potrzebują osoby narażone na długotrwałe przebywanie na mrozie, wiatr, wilgoć oraz nieodpowiednią ochronę termiczną.

- Każde odmrożenie jest sygnałem ostrzegawczym. Apelujemy, by nie lekceważyć nawet łagodnych objawów i reagować jak najszybciej – podkreśla Magdalena Mil, rzeczniczka prasowa W-M OW NFZ. - Zimą warto pamiętać o odpowiednim ubiorze i regularnym ogrzewaniu organizmu. Nawet lekka ekspozycja na mróz może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Objawy odmrożeń

Najczęściej odmrożeniu ulegają palce rąk i stóp, uszy oraz nos. Do charakterystycznych objawów należą:

zblednięcie lub zasinienie skóry,

drętwienie, mrowienie lub pieczenie,

twarda, sztywna skóra,

narastający ból podczas ogrzewania,

w ciężkich przypadkach – pęcherze, obrzęk, a nawet martwica tkanek.

Wczesne rozpoznanie objawów i szybka reakcja mogą zapobiec poważniejszym uszkodzeniom.

Jak chronić się przed odmrożeniami?

Ubieraj się warstwowo, szczególnie dbając o ochronę dłoni, stóp, uszu i nosa.

Unikaj przemoczenia odzieży i obuwia.

Skracaj czas przebywania na mrozie, szczególnie przy wietrze.

Pij ciepłe napoje (bez alkoholu).

Rób przerwy na ogrzanie w ciepłych pomieszczeniach.

Reaguj od razu na pierwsze objawy odmrożeń.

Gdzie zgłosić się z odmrożeniami?

Lekarz POZ (lekarz rodzinny)

Przy łagodnych i wczesnych objawach – takich jak drętwienie, mrowienie, zblednięcie skóry lub ból – pierwszym miejscem kontaktu jest przychodnia POZ.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Jeśli objawy pojawiają się poza godzinami pracy POZ, a wymagają pilnej oceny, można zgłosić się do punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Pomoc uzyskuje się bez skierowania.

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) lub Izba Przyjęć

W przypadku nasilenia objawów, takich jak pęcherze, utrata czucia, sina lub twarda skóra, należy pilnie zgłosić się do szpitala – to mogą być oznaki głębokiego odmrożenia lub wychłodzenia organizmu.

Numer alarmowy 112

W sytuacjach zagrożenia życia – m.in. przy skrajnym wychłodzeniu, zaburzeniach świadomości lub niemożności samodzielnego poruszania się – konieczne jest wezwanie pomocy.

Przypominamy, że odpowiednia profilaktyka oraz szybkie zgłoszenie się po pomoc medyczną w przypadku podejrzenia odmrożenia znacząco zmniejszają ryzyko powikłań i przyspieszają powrót do zdrowia.