Zimowe wsparcie ptaków – warsztaty tworzenia karmników dla mieszkańców Elbląga

Wraz z Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej EPEC Sp. z o.o. serdecznie zapraszamy mieszkańców na wyjątkowe, rodzinne warsztaty tworzenia karmników dla ptaków, które odbędą się w sobotę, 22 listopada 2025 r. w Ratuszu Staromiejskim (sala nr 01, poziom -1).

Zajęcia odbędą się w dwóch turach:

I grupa: godz. 11:00–12:00

godz. 11:00–12:00 II grupa: godz. 12:30–13:30

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jakie gatunki ptaków można spotkać zimą w Elblągu, jak prawidłowo je dokarmiać oraz jak przygotować dla nich bezpieczny i funkcjonalny karmnik. Każdy uczestnik własnoręcznie wykona karmnik, który będzie mógł zabrać do domu.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy https://forms.gle/E2esJgQj64BqyTY2A lub pod nr tel. 55 239 31 50.

To doskonała okazja, by spędzić czas w rodzinnej atmosferze, zrobić coś pożytecznego dla miejskiej przyrody i przygotować się do zimy razem z elbląskimi skrzydlatymi mieszkańcami.