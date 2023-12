Złoty Certyfikat dla punktu kontrolnego

Jeśli biegać na orientację to koniecznie na najwyższym poziomie. Złoty Certyfikat, który trafił do Elbląga potwierdza wysoką jakość map i tras przygotowanych przez Nadleśnictwo Elbląg i Elbląski Klub Orienteeringu EKO Gryf.

W 2015 roku na terenie Nadleśnictwa Elbląg zrealizowany został projekt : „Biegaj razem z nami”. W ramach którego, Elbląski Klub Orienteeringu EKO GRYF przy wsparciu Nadleśnictwa Elbląg stworzył Zielony Punkt Kontrolny (system słupków i mapy do biegów na orientację) na terenie Bażantarni, Prochowni i w 2022 w Kadynach. Zielony Punkt Kontrolny to oryginalna polska koncepcja powierzchni z siecią stałych punktów kontrolnych do uprawiania orienteeringu, stworzona przez Fundację Sport i Przyroda - Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Biegu na Orientację Leśników.

Pod Elblągiem na mapach Bażantarnia 777, Prochownia i Kadyny możemy znaleźć aż 75 punktów oznaczonych w terenie słupkami z kasownikami. Na mapach dostępnych na stronie internetowej nadleśnictwa (https://elblag.gdansk.lasy.gov.pl/zielony-punkt-kontrolny ), oraz EKO Gryf (https://www.ekogryf.pl/zielony-punkt-kontrolny/ )znajdziemy nie tylko dokładne odwzorowanie terenu i lokalizację słupków ale także podpowiedzi tras do przejścia. Dzięki nim możemy zagłębić się w niesamowitą leśną przygodę w poszukiwaniu punktów, przy okazji podziwiając lokalną przyrodę. Zielony Punkt Kontrolny to także obiekt służący uprawianu sportu, wymagającego dobrego przygotowania kondycyjnego zwanego orienteeringiem.

Potwierdzeniem wysokiej jakości obiektu i aktualności dostępnych map jest przekazany w tym roku zaktualizowany Złoty Certyfikat Fundacji Sport i Przygoda dla mapy Bażantarnia 777.

Tworzenie Zielonych Punktów Kontrolnych w lasach Nadleśnictwa Elbląg wspierają także Urząd Miasta Elbląg, Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej i Kadyny Folwark Hotel & SPA.

Zapraszamy do korzystania z Zielonego Punktu Kontrolnego oraz map dostępnych na stronach Eko GRYF i Nadleśnictwa Elbląg.