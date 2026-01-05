Złóż wniosek o Nagrodę Prezydenta

Przypominamy, że do 15 stycznia można składać wnioski o Nagrody Prezydenta za szczególne osiągnięcia i działania na rzecz naszego miasta oraz jego mieszkańców.

Nagroda – indywidualna lub grupowa, przyznawana jest za okres mijającego roku kalendarzowego lub za całokształt działalności w jednej z poniższych kategorii:

Przedsiębiorczość i innowacja;

Działalność oświatowa i naukowa;

Ochrona zdrowia;

Kultura i sztuka;

Sport i turystyka;

Działalność ekologiczna;

Działalność społeczna i charytatywna

Promocja miasta;

Kategoria inne dziedziny.

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej w Departamencie Kultury i Organizacji Imprez oraz przesłać drogą mailową w formacie do edycji na adres: dki@umelblag.pl

Nagrody Prezydenta Elbląga, przyznawane są od 1991 r.

Wręczenie nagród odbędzie się 8 marca br.

Regulamin Przyznawania Nagrody Prezydenta Elbląga oraz wzór wniosku dostępne są na stronie - https://bip.elblag.eu/sprawa-do-zalatwienia/345/prowadzenie-spraw-zwiazanych-z-przyznaniem-dorocznych-nagrod-prezydenta-elblaga