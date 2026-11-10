Zmarł Witold Grodziewicz

Był jednym z pierwszych mieszkańców Elbląga po II wojnie światowej, żołnierzem Armii Krajowej, pochodzącym z Wołynia. Witold Grodziewicz zmarł w wieku 100 lat... Uroczystości pogrzebowe odbędą się 12 listopada.

Witold Grodziewicz urodził się 1 marca 1926 roku w miejscowości Sarny na Wołyniu. Był żołnierzem Armii Krajowej (ps. „Wróbel”), brał czynny udział w walkach podczas II wojny Światowej. Jak wspominał, po zakończeniu wojny, by uniknąć aresztowania, dostał „glejt” z gminy Trzeszczany i 6 czerwca 1945 roku przyjechał do Elbląga. Był 303. polskim obywatelem w Elblągu po II wojnie światowej. W latach 1950-52, co można wyczytać z dokumentów IPN, był pracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

- W gazetach nawoływali zaraz po wojnie, że na tak zwanych ziemiach odzyskanych są domy, mieszkania, praca czeka. Zachęcali, więc z dwoma kolegami pojechaliśmy, tym bardziej że byliśmy wcześniej w partyzantce i trzeba było stamtąd uciekać. Ja akurat miałem dokumenty, które świadczyły o tym, że w czasie wojny pracowałem w jednym z gospodarstw. Jechałem tutaj z Hrubieszowa. Najpierw dotarliśmy pociągiem towarowym do Olsztyna, ale nam się nie spodobało to miasto. Chcieliśmy być bliżej morza, dlatego wybraliśmy Elbląg. Tym bardziej że tuż obok Frombork - miasto Kopernika, Malbork, Zalew Wiślany, Bażantarnia, wszystko blisko, więc dlatego tu nie zamieszkać? – opowiadał Witold Grodziewicz, gdy rozmawialiśmy z nim w 2019 roku.

Pan Witold był jednym z bohaterów filmu o elbląskich pionierach, które zrealizowało Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Zmarł 7 listopada, dożywając 100 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 12 listopada o godz. 12.30 w kościele św. Jerzego przy ul. Bema 10, po czym odbędzie się pogrzeb na cmentarzu Agrykola. Kondukt żałobny uformuje się przy kaplicy cmentarnej.