Zmiany w elbląskiej kurii

Biskup Elbląski dr Wojciech Skibicki dokonał wraz z 1 stycznia zmian personalnych w diecezji elbląskiej. Zmiany dotyczą stanowiska rzecznika prasowego, duszpasterza młodzieży oraz kapelana i sekretarza biskupa.

Duszpasterstwo młodzieży

Z końcem roku posługę diecezjalnego duszpasterza młodzieży i koordynatora Światowych Dni Młodzieży zakończył, po niemal 8 latach, ks. Marek Piedziewicz. Od 1. stycznia zastąpił go ks. mgr Michał Semeniuk, wikariusz w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku oraz katecheta w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Malborku. Ks. Semeniuk będzie, w pierwszej kolejności, współpracował z księżmi zaangażowanymi w duszpasterstwo młodzieży, a także kontynuował dotychczasowe projekty. Są to przede wszystkim cykliczne, nocne czuwania, które od kilku lat gromadzą młodzież z diecezji w jej różnych parafiach. Będzie również koordynował przygotowania do wyjazdu z diecezji elbląskiej na Światowe Dni Młodzieży w Seulu w roku 2027.

Rzecznik prasowy

Nowym rzecznikiem prasowym diecezji, w miejsce ks. Piotra Towarka, został natomiast ks. Marek Piedziewicz, proboszcz par. pw. św. Michała Archanioła w Zwierznie. Zadaniem rzecznika będzie troska o komunikację lokalnego Kościoła z mediami, a także informowanie o działalności biskupa i życiu diecezji. Bez wątpienia profesjonalna komunikacja jest nie tylko wymogiem obecnych czasów, ale również potrzebą zarówno przedstawicieli świata mediów, jak i wiernych Kościoła.

Kapelan i sekretarz biskupa elbląskiego

Swoim osobistym sekretarzem i kapelanem bp Skibicki mianował ks. Piotra Kanarka, doktoranta na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nowy sekretarz pasterza diecezji będzie wspierał go w codziennej pracy biurowej oraz kontakcie z poszczególnymi osobami, instytucjami oraz duchowieństwem diecezji. Jego obowiązkiem będzie również koordynowanie kalendarza księdza biskupa oraz wspieranie go podczas codziennej posługi na terenie diecezji.