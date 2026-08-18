Zmiany w organizacji ruchu podczas Elbląskiego Święta Chleba
Przed nami XX, jubileuszowa edycja Elbląskiego Święta Chleba! Od 19 do 23 sierpnia na terenie Starego Miasta będzie się dużo działo, dlatego w tym czasie wystąpią ograniczenia w ruchu pojazdów.
Restauratorów oraz przedsiębiorców prosimy o zaplanowanie dostaw z wyprzedzeniem.
Pytania dotyczące organizacji ruchu można kierować pod numer 55 239 30 42.
Szczegółowy program Święta Chleba:
https://multimedia.elblag.eu/esch2026.pdf
Do zobaczenia na Starym Mieście!
inf. Miasto Elbląg