Zmiany w organizacji ruchu podczas Elbląskiego Święta Chleba

Przed nami XX, jubileuszowa edycja Elbląskiego Święta Chleba! Od 19 do 23 sierpnia na terenie Starego Miasta będzie się dużo działo, dlatego w tym czasie wystąpią ograniczenia w ruchu pojazdów.

Restauratorów oraz przedsiębiorców prosimy o zaplanowanie dostaw z wyprzedzeniem. Pytania dotyczące organizacji ruchu można kierować pod numer 55 239 30 42. Szczegółowy program Święta Chleba: https://multimedia.elblag.eu/esch2026.pdf Do zobaczenia na Starym Mieście!

inf. Miasto Elbląg