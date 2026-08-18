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Zmiany w organizacji ruchu podczas Elbląskiego Święta Chleba

 Elbląg, Zmiany w organizacji ruchu podczas Elbląskiego Święta Chleba

Przed nami XX, jubileuszowa edycja Elbląskiego Święta Chleba! Od 19 do 23 sierpnia na terenie Starego Miasta będzie się dużo działo, dlatego w tym czasie wystąpią ograniczenia w ruchu pojazdów.

Restauratorów oraz przedsiębiorców prosimy o zaplanowanie dostaw z wyprzedzeniem.

Pytania dotyczące organizacji ruchu można kierować pod numer 55 239 30 42.

 

Szczegółowy program Święta Chleba:

https://multimedia.elblag.eu/esch2026.pdf

Do zobaczenia na Starym Mieście!


A moim zdaniem...

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