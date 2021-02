Zostań realnym lub wirtualnym opiekunem

Ziomek, Mazurek i Krysia tak nazywali się nasi czworonożni podopieczni z elbląskiego schroniska, nad którymi portEl.pl sprawował wirtualną opiekę. Ziomek i Mazurek szczęśliwie znalazły dom. Pora by los uśmiechnął się do Krysi.

Zawsze wybieramy pieska, który ma małe szanse na adopcje. Wspieramy go wirtualnie i medialnie szukając nowego właściciela. Ziomek i Mazurek mieli dużo szczęścia, pora by los uśmiechnął się do Krysi naszej wirtualnej podopiecznej z elbląskiego schroniska.

Tak o Krysi piszą jej opiekunowie ze schroniska:

Krysia trafiła do schroniska 27 grudnia ubiegłego roku. Suczka była wycieńczona i zaniedbana. Do takiego stanu albo musiał doprowadzić ją jej właściciel, albo suczka musiała błąkać się bez opieki przez dłuższy czas. Pewnie nigdy nie dowiemy się, jak było naprawdę. Od momentu, gdy znalazła się w schronisku, nie pojawiła się żadna informacje na temat przeszłości Krysi...

Już po kilku tygodniach pobytu w schronisku Krysia przeszła totalną metamorfozę. Z wycieńczonego psa, który ledwie trzymał się na nogach, przeobraziła się w wesołe, żywiołowe stworzenie, które ciężko na spacerze utrzymać na smyczy.

Krysia to niemłoda i prawdopodobnie niedowidząca już suczka w typie rasy jagdterier. Kocha ludzi jest łagodna i przyjazna. Szukamy dla niej odpowiedzialnego właściciela, który naszej psiej emerytce zaoferuje spokój i czułość.

Pamiętaj, jeśli z różnych powodów nie możesz adoptować zwierzaka ze schroniska, zawsze możecie stać się jego wirtualnym opiekunem.