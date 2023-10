W wyborczą niedzielę po godzinie 11 odwiedziliśmy kilka elbląskich lokali wyborczych. W każdym była długa kolejka osób oczekujących, by móc oddać głos. Państwowa Komisja Wyborcza pierwsze dane o frekwencji w wyborach poda około godz. 13.30. Zobacz zdjęcia.

W Elblągu są 62 komisje obwodowe. - Wszystkie lokale wyborcze zostały otwarte o wyznaczonym czasie, czyli o godz. 7. Było spokojnie, nie odnotowaliśmy żadnych incydentów - mówi Ewelina Paszko, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu. My po godzinie 11 odwiedziliśmy kilka komisji, w każdej zastaliśmy długą kolejkę do wyborczych urn.

- To dla nas bardzo ważny dzień. Dlaczego? Ponieważ wierzymy, że coś się zmieni po głosowaniu. Przyszliśmy na nie całą rodziną, co prawda nasze dzieci nie mają jeszcze praw wyborczych, ale zabieramy je na wybory, by dać im przykład, że to jest ważne. Każdy głos się liczy. Jest to nasz obowiązek, ale i prawo. Jestem nauczycielem, więc powinienem dawać też przykład innym, że na wybory się chodzi – mówi jeden z wyborców, którego spotkaliśmy już po oddaniu głosu przed komisją mieszczącą się w Szkole Podstawowej nr 19, przy ul. Uroczej.

- Każdy z nas powinien decydować o tym, co się dzieje w kraju. Głosując nie odmawiam sobie także prawa do narzekania. Zawsze chodzimy na wybory i zawsze z dziećmi - dodaje jego żona.

Wyborcza niedziela to również ważny dzień dla pana Zygmunta. - Ważny dla mnie i dla całej Polski, a także dla świata, żebyśmy się liczyli w tym świecie. Polska zawsze była tym narodem wielokrotnie gnębionym. Dzisiaj historia nam mówi, że musimy wybrać władzę, która da nam bezpieczeństwo i siłę temu narodowi. Nie oddawajmy tego dnia walkowerem. Wypowiedzmy swoje zdanie. Głosujemy nie tylko dla siebie, ale także dla naszych dzieci i wnuków - mówi pan Zygmunt, który również oddał swój głos w komisji w SP nr 19.

Pani Ewa, jak mówi, chodzi na każde wybory.

- Zawsze uważałam i uważam, że trzeba skorzystać z możliwości oddania głosu. To daje nam właśnie demokracja. Uczestniczę w każdych wyborach. Wszystkim nam chodzi o dobro kraju. Głosujmy, nie marnujmy swojego głosu, oddajmy go zgodnie ze swoim sercem i sumieniem – mówi pani Ewa, która swój głos oddała w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1.

Jak twierdzi pani Elżbieta, głosowanie to „wielki obowiązek i przywilej”. - Ta niedziela to dzień ważny dla każdego Polaka, niezależnie od opcji politycznej. Oddanym głosem kształtujemy naszą przyszłość. Ja ma 70 lat, ale chodzi o też o młodsze pokolenie, o nasze wnuki i dzieci. Chcę, aby w naszym kraju było normalnie, chcę coś zmienić, więc idę na wybory. Chodzę na każde wybory, w naszej rodzinie to tradycja. To wielki obowiązek i przywilej. Chciałabym, aby wszystkie kobiety poszły na wybory i oddały głos. Nasz głos jest ważny. Kobiety ruszmy do urn - mówi pani Elżbieta, która oddała głos w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6.

Przypomnijmy, że w historii III RP czterokrotnie spośród dziewięciu, głosowań, które się w tym czasie odbyły, zdarzyło się, aby w wyborach do Sejmu i Senatu frekwencja przekroczyła 50 proc. Najwyższa frekwencja była w ostatnich wyborach w 2019 r. Wtedy wyniosła 61,74 proc. Dalej w październiku 2007 r. 53,88 proc., trzecie były wybory we wrześniu 1993 r. i 52,08 proc. W październiku 2015 r. do urn poszło 50,92 proc. uprawnionych.

Frekwencja wyborcza w 2019 roku wyniosła w województwie warmińsko-mazurskim 45,82 proc. Najwyższa była w Elblągu, przekroczyła 60 procent. Pierwsze dane o frekwencji PKW ma podać około godz. 13.30.

- W Polsce wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach parlamentarnych jest ponad 29 mln 91 tys. 533 osób, z tego blisko 13 tys. wyborców głosujących korespondencyjnie, a 41 314 osób głosujących przez pełnomocnika. Wydano 369 757 zaświadczeń o prawie do głosowania - przekazał w piątek przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. - W kraju spośród wszystkich 31 497 utworzonych obwodów głosowania, 29 292 to stałe obwody głosowania, 1781 odrębnych obwodów głosowania, a ponadto zostało utworzonych 417 obwodów za granicą, ale ostatecznie jest ich 416 ze względu na zlikwidowanie obwodu w Izraelu. Ponadto, zaznaczył, utworzono osiem obwodów na statkach.

Lokale wyborcze zostaną zamknięte o godz. 21.