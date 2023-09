Lewica: różnorodność jest niezwykle ważna

Lewica zabrała ponad 11 tys. głosów poparcia w okręgu 34 i złożyła je w Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu. Dziś (5 września) pod Bramą Targową prezentowali się kandydaci ugrupowania z czołowych miejsc wyborczej listy.

- Stoję na czele fantastycznej listy, fantastycznej ekipy i jestem niezwykle dumna z tych osób, które są tutaj dzisiaj ze mną, bo to pokazuje, że to różnorodność jest niezwykle ważna i mam nadzieję, że będzie doceniona 15 października - mówiła posłanka Monika Falej, liderka listy Lewicy.

W powyższym zdaniu zarysowuje się klucz do tego, jaki pomysł lokalna Lewica najwyraźniej ma na wyborczy sukces. Podczas prezentacji kolejnych kandydatów każdy starał się dotrzeć do nieco innej grupy społecznej (czyt. wyborców) i odwołać do innych tematów życia publicznego. Według Moniki Falej, nie ma wśród kandydatów Lewicy osób szczujących na młodzież, dyskryminujących innych, o poglądach faszystowskich, za to są “mówiące jasno i rzetelnie o swoich poglądach”.

I tak “dwójka” na liście Lewicy, Dawid Sadowski z Ostródy, wskazywał, że “Elbląg powinien być na równi z Olsztynem” jako dawne miasto wojewódzkie. Kandydatka na pozycji nr 3, Aleksandra Żmijewska ze Skurpia/Działdowa, mówiła o prawach kobiet (współorganizowała Strajk Kobiet w Działdowie), uwzględnieniu mniejszych miejscowości w polityce i dostępie do usług publicznych, trudnościach młodych ludzi na rynku pracy czy problemach osób starszych. Paweł Rodziewicz, obecnie Miejski Rzecznik Konsumentów w Elblągu i “czwórka” listy Lewicy, odwołał się do swojej działalności zawodowej i jako społecznika (organizowanie darmowych porad prawnych czy współorganizacja wydarzeń “kształtujących świadomość prawną i obywatelską”).

Monika Dwojakowska, elbląska radna z prezydenckiego klubu radnych, jako nauczycielka mówiła o trudnym starcie młodzieży w dorosłe życie, konieczności przywrócenia szacunku zawodowi nauczyciela, ale także prawach kobiet czy dyskryminacji w szkołach. Justyna Maciak z Ostródy, pielęgniarka i działaczka związków zawodowych oraz “siódemka” listy Lewicy, mówiła o godnych warunkach pracy i płacy dla Polaków, wyższych emeryturach, a także polepszeniu dostępu do lekarzy specjalistów czy pomocy dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Najmłodszy kandydat na liście (nr 8), Jakub Hermanowicz, student prawa, mówił o tym, że będzie zabiegał o inwestycje dla Warmii i Mazur, a także o prawach mniejszości seksualnych, jak możliwość wzięcia ślubu przez osoby w związkach jednopłciowych etc. Pochodzący z Morąga Bartosz Markowski mówił z kolei o wykluczeniu komunikacyjnym i trudnościach, z jakimi mierzą się np. uczniowie z małych miejscowości.

Liderka listy, posłanka Falej, mówiła przede wszystkim o dużej aktywności swojej i innych parlamentarzystów Lewicy w Sejmie.

- Patrząc na cały parlament, 460 osób, to posłowie i posłanki Lewicy wiodą prym w swojej pracy i swojej aktywności. Klub Lewicy złożył ponad 200 ustaw – wskazywała posłanka. Mówiła też o konieczności odblokowania pieniędzy z KPO, które powinny trafić do “powiatowych szpitali, małych miejscowości, rolników I środowisk wiejskich, ludzi potrzebujących pomocy prawnej, szkół” itd. W kontekście środków z KPO rząd krytykował też Władysław Mańkut, współprzewodniczący Lewicy w warmińsko-mazurskim. Część swojego wystąpienia poświęcił też m. in. Robertowi Bąkiewiczowi, kandydatowi PiS do sejmu reprezentującemu środowiska narodowe, który zapowiedział ostatnio, że zamierza bronić praw kobiet, co Mańkut określił jako cynizm. Szef wojewódzkiego sztabu wyborczego mówił też m. in. o konieczności zmian w polityce mieszkaniowej, by młodzi ludzie nie musieli mieszkać z rodzicami, rozwiązaniu kwestii elbląskiego portu i wielu innych sprawach, których nie będziemy tu szczegółowo wyliczać.

Przekrój tematów poruszonych przez kandydatów i działaczy Lewicy jest, jak widać, spory. Kolejne wątki z dużym prawdopodobieństwem poruszą kolejni reprezentanci na liście, którzy zostaną zaprezentowani zapewne jeszcze w tym tygodniu. Na ile przekonają do siebie wyborców, dowiemy się 15 października.