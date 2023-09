Oni kandydują do Sejmu i Senatu

(fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

Do środy do godz. 16 okręgowe komisje wyborcze przyjmowały do rejestracji listy kandydatów do Sejmu i Senatu. Poniżej prezentujemy te listy, które przeszły już weryfikację OKW w Elblągu.

Listy prezentujemy w kolejności podawanej przez Okręgową Komisję Wyborczą w Elblągu. Dotyczą stanu na 6 września na godz. 22.20. OKW sprawdza jeszcze podpisy na kilku listach: KW Polska Jest Jedna, KW Bezpartyjni Samorządowcy, KWW Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Jak tylko zostaną zarejestrowane, podamy ich skład. Numery poszczególnym listom w w drodze losowania Państwowa Komisja Wyborcza przyzna 15 września. Przypomnijmy, że w okręgu elbląskim (nr 34) czeka osiem mandatów poselskich, a w okręgu elbląsko-braniewskim (nr 84) będziemy wybierać jednego senatora. Zarejestrowani kandydaci do Sejmu KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 1. Jacek Protas, Lidzbark Warmiński 2. Elżbieta Kazimiera Gelert, Elbląg 3. Stanisław Andrzej Gorczyca, Szafranki 4. Katarzyna Królak, Morąg 5. Mateusz Szauer, Lubawa 6. Natalia Sycz, Górowo Iławeckie 7. Monika Marzena Grabowska-Kuśmirczuk, Debrzno 8. Iwona Mrozińska, Nowe Miasto Lubawskie 9. Elżbieta Monika Ruda, Braniewo 10. Wiesław Grzegorz Śniecikowski, Pasłęk 11. Robert Turlej, Elbląg 12. Alicja Grodowska, Orneta 13. Karol Bidziński, Elbląg 14. Andrzej Bagiński, Gdańsk 15. Jarosław Piechotka, Zalewo 16. Elżbieta Zabłocka, Bartoszyce KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI 1. Rafał Ryszczuk, Kisielice 2. Zbigniew Ziejewski, Szwarcenewo 3. Małgorzata Werkowska-Wiktorska, Samborowo 4. Piotr Żuchowski, Szałkowo 5. Piotr Wasześcik, Ostróda 6. Wojciech Ziober, Ostróda 7. Wioletta Jaskólska, Warszawa 8. Robert Cezary Szczepański, Dobrocin 9. Małgorzata Katarzyna Lewandowska, Iława 10. Dorota Michalak, Lidzbark Warmiński 11. Magdalena Madeja, Jegłownik 12. Monika Barbara Marchalewska, Morąg 13. Waldemar Czajka, Biskupiec 14. Artur Marek Matłach, Elbląg 15. Barbara Jadwiga Chlebińska, Elbląg 16. Jan Bobek, Piórkowo KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 1. Konrad Sajkowski, Warszawa 2. Łukasz Tulwiński, Iława 3. Jan Krysiak, Ostróda 4. Jan Zelma, Omule 5. Paweł Sobotka, Ostróda 6. Teresa Genowefa Ruksztełło, Nowa Pasłęka 7. Sebastian Lechosław Krawyciński, Elbląg 8. Gabriela Joanna Sikorska, Elbląg 9. Paweł Dunajewski, Bartoszyce 10. Marta Anna Baczewska, Poznań 11. Genowefa Teresa Jankowska, Elbląg 12. Szymon Adam Ziólkowski, Działdowo 13. Justyna Tucholska, Płock 14. Marta Sztachańska, Olsztyn 15. Dawid Chorąży, Henrykowo 16. Tomasz Zawacki, Nowe Miasto Lubawskie KW NORMALNY KRAJ 1. Filip Mikołaj Proc, Elbląg 2. Klaudia Helena Ejsmont, Elbląg 3. Tomasz Marcin Zalewskki, Elbląg 4. Ewelina Halina Kasperowicz, Elbląg 5. Jakub Maciej Kudryk, Elbląg 6. Anna Pietrzak, Elbląg 7. Lesia Gromadzka, Słupsk 8. Adam Patryk Romanowski, Elbląg 9. Marta Przybecka, Elbląg 10. Bartosz Jakub Derebecki, Elbląg KW NOWA LEWICA 1. Monika Walentyna Falej, Olsztyn 2. Dawid Sadowski, Brzydowo 3. Aleksandra Żmijewska, Poznań 4. Paweł Rodziewicz, Elbląg 5. Monika Dwojakowska, Elbląg 6. Ryszard Sarzyński, Bartoszyce 7. Justyna Maciak, Ostróda 8. Jakub Hermanowicz, Miłakowo 9. Sylwia Piekart, Orneta 10. Ewelina Sagan, Iława 11. Danuta Jadwiga Zubrycka, Bartoszyce 12. Wincenty Marian Przyborowski, Braniewo 13. Gabriela Walentyna Nowak, Działdowo 14. Bartosz Markowski, Gdańsk 15. Milena Falkowska-Hojan, Wielki Dwór 16. Dominika Kasprowicz, Iława KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW 1. Marcin Bachórz, Gdańsk 2. Sebastian Jerzy Sadłek, Gardyny Leśniczówka 3. Małgorzata Ludmiła Mazurkiewicz, Elbląg 4. Piotr Abucewicz, Bartoszyce 5. Ewelina Kozakiewicz, Elbląg 6. Paulina Kuncewicz, Braniewo 7. Mario Bojadzijew, Elbląg 8. Teresa Kazaniecka, Elbląg 9. Jarosław Felkiewicz, Elbląg 10. Rafał Tomasz Maculewicz, Orneta 11. Anna Sikora, Elbląg 12. Marcin Dariusz Kłusewicz, Elbląg 13. Klaudia Grzebiela, Elbląg 14. Tomasz Mysłowski, Elbląg 15. Karl Bartosz Łuksza, Elbląg 16. Aleksander Wrocławski, Elbląg KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1. Leonard Seweryn Krasulski, Elbląg 2. Teresa Wilk, Elbląg 3. Andrzej Śliwka, Pasłęk 4. Robert Gontarz, Tuczki 5. Adam Ołdakowski, Witki 6. Damian Jan Godziński, Nowe Miasto Lubawskie 7. Ewa Wyszomirska, Gronowo 8. Kamil Prusinowski, Ostróda 9. Elżbieta Marianna Węglewska, Lidzbark 10. Andrzej Jarosław Rykaczewski, Iława 11. Anna Piątek, Brodnica 12. Anna Węgłowska, Ławice 13. Dariusz Andrzej Struk, Ostróda 14. Jolanta Wiesława Andruszkiewicz, Bartoszyce 15. Krzysztof Stanisław Aurast, Działdowo 16. Jacek Roman Pawlik, Kiwity Zarejestrowani dotychczas kandydaci do Senatu (okręg nr 84) Łukasz Szymon Kochan, (KKW Prawo i Sprawiedliwość), Elbląg Jerzy Wcisła, (KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni), Elbląg Źródło: OKW w Elblągu

