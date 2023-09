Sprawdź, jakie masz uprawnienia wyborcze

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu, przekazujemy pakiet istotnych informacji dotyczących uprawnień wyborców, w tym dla wyborców z niepełnosprawnościami.

I. Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

• posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

• którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego wyborcy przebywający w:

• zakładach opieki zdrowotnej,

• domach pomocy społecznej,

• zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,

• wyborcy głosujący przez pełnomocnika.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę do Komisarza Wyborczego w Elblągu najpóźniej do 13 dnia przed dniem wyborów, tj. do 2 października 2023 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, elektronicznie lub telefonicznie.

Zgłoszenie musi zawierać:

• nazwisko i imię (imiona),

• numer ewidencyjny PESEL wyborcy

• oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,

• adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy,

• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności - w przypadku wyborcy niepełnosprawnego,

• żądanie załączenia nakładek w alfabecie Braille’a, o ile wyborca ich sobie zażyczy,

Wyborca, nie później niż 6 dni przed dniem wyborów, otrzyma od Urzędnika Wyborczego w Elblągu pakiet wyborczy do rąk własnych, za pokwitowaniem odbioru.

Szczegółowych informacji udziela Komisarz Wyborczy w Elblągu: pod numerem telefonu: 55/ 620-01-28

II. Głosowanie przez pełnomocnika

Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają:

• wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

• wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

Pełnomocnikiem nie może być:

• osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

• mężowie zaufania;

• kandydaci w danych wyborach.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów, tj. do 6 października 2023 r.

Wniosek może być złożony

• ustnie;

• na piśmie utrwalonym w postaci:

- papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem

- elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przy użyciu usługi elektronicznej udostępnianej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji

Do wniosku należy dołączyć:

• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania

III. Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami

Wyborca może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy.

W tym celu powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania lub wniosek o zmianę lokalu wyborczego (wyborca niepełnosprawny) w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Elblągu w okresie od 1 września 2023 r do 12 października 2023 r.

IV. Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca, który nie ma nigdzie zameldowania stałego lub w dniu wyborów będzie przebywać w innej gminie niż jego stałe miejsce zamieszkania i chce wziąć udział w wyborach, w dniu 15 października 2023 r. powinien:

- udać się do dowolnie wybranego urzędu gminy i pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania (art. 32 Kodeksu Wyborczego) lub

- udać się do urzędu gminy, na terenie której będzie przebywać w dniu wyborów i złożyć wniosek w sprawie zmiany miejsca głosowania - w tym wypadku należy podać adres, pod którym się będzie przebywać w dniu wyborów. (art. 28 Kodeksu Wyborczego).

Termin do dokonania powyższych czynności kończy się na trzeciego dnia przed dniem wyborów, tj. 12 października 2023 r.

V. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Informacje dotyczące wyborów i referendum są przekazywane wyborcy, na jego wniosek, w Urzędzie Miejskim w Elblągu w godzinach urzędowania m.in. telefonicznie.

Informacje, o których mowa wyżej, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.elblag.eu

Szczegółowych informacji udziela Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:

pod numerami telefonów:

55/ 239-30-90

55/ 239-30-95

55/ 239-34-72

55/ 239-34-73

55/ 239-34-74

adres email: dso@umelblag.pl / dso.relido@umelblag.pl