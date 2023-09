Szymon Hołownia w Elblągu. Zielona energia i port

We wtorek (12 września) w Elblągu gościł Szymon Hołownia, lider Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga. Tematem przewodnim spotkania z mediami, które odbyło się przed Bramą Targową, było pozyskiwanie zielonej energii.

- Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin postanowił dorzucić pętko do kiełbasy wyborczej, czyli 125 zł bonusu dla każdego gospodarstwa domowego, które zużywa prąd, bo prąd jest drogi, jak zauważył pan minister Sasin. To bardzo cenna informacja w oczach kogoś, kto w ostatnim czasie intensywnie uzależniał nas od zagranicznego węgla. On doprowadził do tego, że nie możemy mieć dziś w takiej skali w jakiej powinniśmy taniego, zielonego prądu z polskiego wiatru i polskiego słońca – mówił m. in. Szymon Hołownia.

Lider ugrupowania Polska 2020, które z PSL utworzyło komitet wyborczy Trzecia Droga, kilka razy podkreślał jak ważne jest pozyskiwanie zielonej energii, i że powinno to być priorytetem energetycznym w kraju. Z okręgu wyborczego nr 34, czyli elbląskiego, z pierwszego miejsca startuje Rafał Ryszczuk, burmistrz Kisielic.

Pytany o jego związki z Elblągiem Rafał Ryszczuk podkreślił, że są one bardzo silne. Jak często bywa w Elblągu? - Bardzo często. Z Elblągiem jestem związany od dzieciństwa. Moi dziadkowie mieszkali w Bągardzie pod Dzierzgoniem. Moja rodzina ze strony ojca mieszka w Elblągu, bywam więc tutaj i sprawy Elbląga są mi bliskie – mówił Rafał Ryszczuk.

Co uważa za najpilniejszą i priorytetową sprawę dla elblążan, którą powinien zająć się po ewentualnym wejściu do parlamentu?

- Dokończmy inwestycję portową w Elblągu. Wybudowano za 2 mld zł przekop Mierzei Wiślanej i nie dokończono go. Gdzie jest rozsądek rządzących? Tym bardziej, że pieniądze miały się na to znaleźć. Miało być na to 50 mln zł. Było głosowanie i kto odrzucił te zmiany, te poprawki? Posłowie Prawa i Sprawiedliwości z tego okręgu, czyli z okręgu numer 34. Trzeba jak najszybciej dokończyć tę inwestycję - mówi Rafał Ryszczuk.

Na liście KKW Trzecia Droga jest dwójka elblążan: z numerem 14 Artur Marek Matłach oraz z numerem 15 Barbara Jadwiga Chlebińska.