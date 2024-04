Gdzie wygrał Missan, a gdzie Śliwka

Michał Missan zwyciężył w drugiej turze wyborów na prezydenta Elbląga. Kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał poparcie 20 461 wyborców. Jego kontrkandydata Andrzeja Śliwkę poparło 14 863 głosujących. Są jednak komisje, w których kandydat PiS wygrał głosowanie.

Andrzej Śliwka wygrał w sześciu komisjach (SP nr 9 przy ul. Wybickiego, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług przy ul. Obrońców Pokoju, III LO przy ul. Browarnej, DPS „Niezapominajka” (przy ul. Toruńskiej), ANS przy ul. Czerniakowskiej, SP nr 14 przy ul. Mielczarskiego). W dwóch komisjach między kandydatami padł remis (Szpital Miejski przy ul. Komeńskiego - po 2 głosy, Szpital Miejski przy ul. Związku Jaszczurczego; - po 1 głosie). W pozostałych 54 komisjach zwyciężył Michał Missan.

Na Michała Missana zagłosowało 20 461 wyborców. W porównaniu do pierwszej tury zwiększył swoje poparcie o 3315 osób. Andrzeja Śliwkę poparło 14 863 wyborców, co oznacza wzrost poparcia o 1455 głosów. Na poniższym wykresie przedstawiamy wzrost poparcia obu kandydatów w stosunku do pierwszej tury.

Poparcie ponad 65 procent głosów Michał Missan uzyskał w następujących komisjach: Areszt Śledczy (obwód nr 62) – 94,12 proc., Szpital Wojewódzki (obwód nr 58 – 72,58 proc.) świetlica w Próchniku (obwód nr 9 – 67, 29 proc.), Zespół Szkól Zawodowych nr 1 w Elblągu (obwód nr 19 – 67,29 proc.), SP nr 18, ul. Węgrowska (obwód nr 6 – 65,61 proc)., Przedszkole nr 24 przy ul. Brzechwy (obwód nr 13– 65,22 proc.), Zespół Szkół Gospodarczych przy ul. Królewieckiej (obwód nr 27 – 65,01 proc.)

Warto zwrócić uwagę na spadek frekwencji. W niedzielę (21 kwietnia) oddano 35 324 głosów ważnych, dwa tygodnie wcześniej pięciu kandydatów na prezydenta zebrało 38 652 głosów. Frekwencja w pierwszej turze wyniosła więc 45,24 proc., a w drugiej - 41,29 proc.

Na poniższym wykresie porównujemy wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich w wyborach w 2024 r. i w wyborach 2018 r, kiedy zmierzyli się Witold Wróblewski (własny komitet wyborczy) z Jerzym Wilkiem (Prawo i Sprawiedliwość).

W porównaniu z elekcją sprzed sześciu lat Andrzej Śliwka zwiększył ilościowe poparcie w stosunku do Jerzego Wilka z 2018 r. Trzeba jednak pamiętać, że w 2018 r. ważne głosy oddało 38500 elblążan.