Oficjalne wyniki wyborów. KO przed PiS

Są już oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wygrała je Koalicja Obywatelska z nieznaczną przewagą nad Prawem i Sprawiedliwością.

Niedziela, godz. 21.

Wg badania exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVN 24 wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego przedstawiają się tak:

- KO – 38,2 proc. (21 mandatów)

- PiS – 33,9 proc. (19 mandatów)

- Konfederacja – 11,9 proc. (6 mandatów)

- Trzecia Droga – 8,2 proc. (4 mandaty)

- Lewica – 6,6 proc. (3 mandaty)

- Bezpartyjni – 0,8 proc.

- Polexit – 0,3 proc.

- 10 lat, dokładnie 10 lat czekaliśmy na to pierwsze miejsce na podium. Jestem tak szczęśliwy, mamy prawo do radości i do wzruszenia - powiedział po podaniu wyników exit poll Donald Tusk,, szef Koalicji Obywatelskiej..

- Dziękuję za każdy głos - napisał na Facebooku Szymon Hołownia, jeden z liderów Trzeciej Drogi. Niemniej jednak wyniku tego komitetu jego liderzy nie będą mogli uznać za zadowalający. W innej sytuacji jest zaś Konfederacja.

- Popełniliśmy przez te lata mnóstwo błędów, ponieśliśmy wiele porażek. Ale odnieśliśmy jeden niezaprzeczalny sukces. Nie poddaliśmy się. Cały czas szliśmy dalej z wiarą, że kiedyś w końcu nam się uda - napisał z kolei w mediach społecznościowych Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji.

- Jesteśmy w ostatnim czasie na tym samym poziomie, jeśli chodzi o poparcie i patrząc na te wyniki wiemy już, co zrobić, by te wyniki poprawić. Mamy jasne zadanie, będziemy się jednoczyć i nie ma żadnej wątpliwości, że droga do zwycięstwa w tych najważniejszych wyborach, najpierw prezydenckich, a później parlamentarnych, jest otwarta - powiedział z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Frekwencja w wyborach wyniosła 39,7 procent. Pięć lat temu było to 45,68 proc.

- Mamy nadzieję, że oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego zostaną podane w poniedziałek ok. godz. 15 — poinformował w niedzielę przewodniczący PKW Sylwester Marciniak podczas niedzielnej konferencji prasowej.

Według sondaży w okręgu nr 3, który obejmuje województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie, do zdobycia będą dwa mandaty. Prawdopodobnie zdobędą je Jacek Protas (Koalicja Obywatelska) i Maciej Wąsik (Prawo i Sprawiedliwość).

Aktualizacja, poniedziałek godz. 4.00. Według najnowszych sondaży late poll, które Ipsos podał przed godziną 4, zmniejsza się przewaga Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością. KO zdobyła 37,4 proc. głosów, PiS - 35,9 proc., Konfederacja - 12 proc., Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - 6,9 proc., a Lewica - 6,6 proc. Gdyby te wyniki się potwierdziły, KO zdobyłaby 21 mandatów w Parlamencie Europejskim, PiS - 20, Konfederacji przypadłoby 6 mandatów, Trzeciej Drodze i Lewicy - po 3.

Aktualizacja z godz. 7.20. Są już oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Koalicja Obywatelska uzyskała 37,06 proc, głosów, Prawo i Sprawiedliwość - 36,16 proc., Konfederacja - 12,08 proc., Trzecia Droga - 6,91 proc., Lewica - 6,3 proc. W ośmiu okręgach wygrało KO (w tym okręg nr 3, obejmujący warmińsko-mazurskie i podlaskie), w pięciu - PiS. Frekwencja wyniosła 40,65 proc.