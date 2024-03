Takie były wybory elblążan

Od ostatnich wyborów samorządowych minęło sporo czasu, warto więc przypomnieć, kto i z jakim skutkiem startował do Rady Miejskiej w Elblągu i kto walczył o stanowisko prezydenta miasta w 2014 i 2018 roku.

W Elblągu w 2018 roku, według danych Państwowej Komisji Wyborczej, uprawnionych do głosowania było 92 931 osób. O fotel prezydenta Elbląga ubiegało się tylko czterech kandydatów. Był to pierwszy taki przypadek w naszym mieście od czasu wprowadzenia bezpośredniego głosowania, czyli od 2002 roku. O stanowisko prezydenta zmierzyli się: Michał Missan (Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska), Stefan Rembelski (Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz 15), Jerzy Wilk (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) oraz Witold Wróblewski (Komitet Wyborczy Wyborców Witolda Wróblewskiego). W pierwszej turze najmniej głosów, bo zaledwie 1 407, uzyskał Stefan Rembelski (3,21 proc.), Michał Missan uzyskał 8 473 głosy (19,32 proc.), Jerzy Wilk 12 585 głosów (28, 69 proc.). Najlepszy wynik w pierwszej turze osiągnął Witold Wróblewski, który zdobył 21 394 głosów (48,78 proc.).

Wzajemne zarzuty

W drugiej turze zmierzyli się Witold Wróblewski oraz Jerzy Wilk i tu zdecydowaną przewagą zwyciężył Witold Wróblewski, na którego głos oddało 27 724 (72,01 proc.) mieszkańców. Jerzy Wilk zdobył zaufanie 10 776 mieszkańców (27,99 proc.).

- Kampania była ciężka i trudna, ale przede wszystkim brudna. Spodziewałem się, że będę mógł z kontrkandydatami dyskutować na argumenty, a nie na zarzuty czy wydumane informacje, które się pojawiały. Myślę, że w sumie wszyscy przez tę kampanię przeszliśmy dobrze i chciałbym wam jeszcze raz serdecznie podziękować za całość. Czasem trochę mnie nerwy podczas kampanii ponosiły i chcę wszystkich przeprosić za czasem moją szorstkość i może nieodpowiednie zachowanie, ale myślę, że puścimy to w niepamięć i wszystko będzie dobrze - tak na naszych łamach podsumowywał wówczas kampanię Witold Wróblewski.

- To ja byłem atakowany, za każdym razem mój konkurent "wyskakiwał" z różnymi pomysłami. Najpierw oskarżył mnie, że jestem niedemokratyczny, ponieważ jeden z dziennikarzy nie dostał się na konwencję, później wyciągał osobiste sprawy dotyczące moich akcji. To takie dziwne zachowanie. Ja tylko starałem się odpowiadać na ataki, które dotyczyły mnie, starałem się skupiać na programie, żeby mieszkańcy mogli porównać oba programy wyborcze – z kolei takie zdanie o kampanii wyborczej miał Jerzy Wilk.

Wygrani

W 2018 roku elblążanie wybierali 25 radnych w 5 okręgach wyborczych. Łącznie we wszystkich z nich o mandaty w Radzie Miejskiej ubiegało się 166 osób: 78 kobiet i 88 mężczyzn. Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska zdobył 9 mandatów, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość również 9 mandatów, Komitet Wyborczy Wyborców Witolda Wróblewskiego 6 mandatów, Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem - 1 mandat. Swojego reprezentanta w Radzie nie miał w kadencji 2018-2024 Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz 15.

Najwięcej głosów wśród kandydatów na radnych zdobył Witold Wróblewski - 1323 (KWW Witolda Wróblewskiego), najmniej, bo zaledwie 17 głosów, uzyskał Kazimierz Gozdek (KWW Kukiz 15).

Mandaty radnych uzyskali:

Koalicja Obywatelska: Michał Missan, Robert Turlej, Cezary Balbuza, Małgorzata Adamowicz, Irena Sokołowska, Wojciech Karpiński, Antoni Czyżyk, Jacek Boruszka, Bogusław Tołwiński, Prawo i Sprawiedliwość: Piotr Opaczewski, Rafał Traks, Halina Sałata, Janusz Hajdukowski, Jolanta Janowska, Paweł Fedorczyk, Jolanta Lisewska, Marek Pruszak, Paweł Kowszyński,

KWW Witolda Wróblewskiego: Iwona Mikulska, Krzysztof Konert, Edward Pietrulewicz, Witold Wróblewski, Marek Osik, Marek Burkhardt,

SLD: Janusz Nowak.

Aż siedmiu kandydatów

W 2014 roku uprawnionych do głosowania było 96 980 elblążan. O urząd prezydenta Elbląga ubiegało się aż 7 kandydatów: Janusz Nowak (Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem), Adrian Meger (Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke), Jerzy Wilk (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość), Edmund Szwed (Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski Elbląg), Cezary Balbuza (Komitet Wyborczy Wyborców Elbląska Koalicja Obywatelska), Robert Grabowski (Komitet Wyborczy Wyborców Elblążanie Razem) i Witold Wróblewski (Komitet Wyborczy Wyborców Witolda Wróblewskiego). W pierwszej turze wyborów zwyciężył Jerzy Wilk, uzyskując 12 567 głosów (37,25 proc.) Wyniki innych kandydatów w tej turze to: Witold Wróblewski 10 461 głosów (31,01 proc.) i to on przeszedł to drugiej tury, Edmund Szwed 4 145 głosów (12,29 proc.), Janusz Nowak 3 385 głosów (10,03 proc.), Cezary Balbuza - 1 272 głosy (3,77 proc.), Robert Grabowski - 1 114 głosów (3,3 proc.), Adrian Meger 791 głosów (2,34 proc.)

W drugiej turze zmierzyli się Jerzy Wilk oraz Witold Wróblewski. Kandydat Prawa Prawa i Sprawiedliwości uzyskał 13 925 głosów (44,77 proc.), Witold Wróblewski, startujący z list swojego komitetu, uzyskał 17 180 (55,23 proc.).

- Tuż po zliczeniu przez sztab wyborczy nieoficjalnych wyników spływających z poszczególnych komisji w sztabie Witolda Wróblewskiego zapanowała ogromna radość. Zaraz potem na scenę wyszedł świeżo upieczony prezydent Elbląga, by przez kilka minut dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego sukcesu. Podziękowania skierował m.in. do działaczy i wyborców PO, SLD, EKO, swojego komitetu, a także do wielu konkretnych osób - na tej liście znalazł się m.in. Henryk Słonina, prezydent Elbląga w latach 1998-2010. Goście zgromadzeni w sztabie odśpiewali Witoldowi Wróblewskiemu "Sto lat" i uczcili zwycięstwo lampką szampana – możemy przeczytać na portel.pl w artykule z 30 listopada 2014 roku, czyli tuż po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników drugiej tury.

Przypomnijmy, że na te oficjalne wyniki musieliśmy trochę poczekać ze względu na awarię systemu informatycznego PKW.

W 2014 roku próg wyborczy do Rady Miejskiej w Elblągu przekroczyło pięć komitetów, ale tylko cztery zyskały w niej swoich reprezentantów. Obywatelski Elbląg zebrał bowiem za mało głosów, by mógł liczyć na mandat. Jakie komitety zarejestrowały swoje listy? Były to: Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, SLD Lewica Razem, Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke, Elblążanie Razem, KWW Witolda Wróblewskiego, Obywatelski Elbląg, Elbląska Koalicja Obywatelska. Łącznie w pięciu okręgach wyborczych najwięcej głosów otrzymał komitet Prawa i Sprawiedliwości (11 153), na drugim miejscu uplasowała się Platforma Obywatelska (8 356), na trzecim SLD Lewica Razem (3983). Nową Prawicę Janusza Korwina-Mikke poparło 997 elblążan, komitet Elblążanie Razem zdobył poparcie 818 mieszkańców, komitet Witolda Wróblewskiego 3044, komitet Obywatelski Elbląg 1650, komitet EKO 1170.

Najwięcej głosów w wyborach do Rady zdobył Jerzy Wilk, czyli 1462 (PiS), najmniej, czyli... żadnego głosu - nie zdobył Zbigniew Sanocki (Elblążanie Razem).

W Radzie większość zdobyło Prawo i Sprawiedliwość uzyskując 13 mandatów. Radnymi z jej ramienia zostali: Małgorzata Adamowicz, Zdzisław Dubiella, Paweł Fedorczyk, Janusz Hajdukowski, Jolanta Janowska, Teresa Król, Zdzisław Lecyk, Jolanta Lisewska, Zdzisław Olszewski, Marek Pruszak, Jan Rzedzimski, Halina Sałata, Jerzy Wilk. Platforma Obywatelska: Małgorzta Adamowicz, Antoni Czyżyk, Wojciech Karpiński, Maria Kosecka, Michał Missan, Marek Mital, Robert Turlej, Jerzy Wcisła. SLD: Ryszard Klim, Wojciech Rudnicki. Do Rady Miejskiej mandat uzyskał również Witold Wróblewski, który startował ze swojego komitetu, jako prezydent elekt nie złożył jednak ślubowania i Radzie zastąpił go Marek Burkhardt.

Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 roku wyniosła w pierwszej turze 35,48 proc., w drugiej 32,50. W 2018 roku frekwencja końcowa wyniosła 41,82 proc.

Jakie będą wyniki wyborów na prezydenta Elbląga i do Rady Miejskiej w Elblągu, przekonamy się 7 kwietnia. Wtedy też przekonamy się, czy frekwencja chociaż trochę zbliży się do rekordowej z ostatnich wyborów parlamentarnych. Jak widać, wybory do samorządu cieszą się o wiele mniejszym powodzeniem niż do Sejmu i Senatu, ale mamy nadzieję, że to się w tym roku zmieni. Zachęcamy elblążan do pójścia do urn i decydowaniu o losach miasta. Powyższe podsumowanie kampanii z 2014 i 2018 roku pokazuje, że nawet przez jedną kadencję wiele się w układzie sił u władzy może zmienić...

Przypomnijmy, że na prezydenta nie kandyduje dotychczasowy włodarz miasta. Kandydatami są (w kolejności alfabetycznej): Sławomir Malinowski, Michał Missan, Stefan Rembelski, Paweł Rodziewicz i Andrzej Śliwka. Do Rady Miejskiej o 25 mandatów rywalizuje z kolei ponad 190 osób. Ich nazwiska i komitety podajemy tutaj.