To już dzisiaj! Debata prezydencka na żywo

W środę, 17 kwietnia, Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl organizuje debatę prezydencką przed drugą turą wyborów, w której zmierzą się Michał Missan i Andrzej Śliwka. Będzie transmitowana na żywo na Facebooku i portEl.pl. Zapraszamy do oglądania, początek o godz. 17.

Debata odbędzie się z udziałem publiczności, w sumie liczącej ponad 100 osób. Jej część będą stanowić członkowie sztabów wyborczych obu kandydatów, będą również mieszkańcy, którzy odebrali wejściówki w naszej redakcji. Wszystkich, którzy nie mogą być na debacie, zapraszamy do obejrzenia transmisji na żywo. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17 i będziemy je transmitować na naszym fan page na Facebooku, „okienko” z transmisją będzie również widoczne na portElu. Link do transmisji podamy przed godz. 17.

Prowadzącym debatę będzie Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portElu, będzie składać się ona z czterech części. W pierwszej każdy z kandydatów odpowie na trzy pytania (takie same do każdego) od naszej redakcji, część druga to będą pytania od kandydata do kandydata (z możliwością ripost i kontr), trzecia runda to pytania od publiczności i internautów (zasada: jedna osoba może zadać pytanie jednemu lub obu kandydatom, to samo albo różne). Internauci będą mogli wpisywać swoje pytania na bieżąco pod transmisją na Facebooku, najciekawsze zadamy wybranym przez nich kandydatom. Czwarta część to podsumowanie debaty przez każdego z kandydatów.

Spotkanie w Bibliotece Elbląskiej potrwa około 75 minut.