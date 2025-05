Wybory 2025. Tak zagłosowali Czytelnicy

Ogólnopolskie sondaże wyborcze pokazują, że obaj kandydaci na prezydenta RP mają bardzo podobne poparcie społeczne. W sondzie Czytelników portEl.pl wyraźnie prowadzi Rafał Trzaskowski.

Głosowanie w naszej sondzie wyborczej uruchomiliśmy tuż po pierwszej turze wyborów. Mógł wziąć w niej udział każdy, kto miał założone konto na portElu przed 17 maja 2025 r. i oddał anonimowy głos po zalogowaniu się. Z tej możliwości skorzystało 801 internautów.

Wyniki głosowania Czytelników prezentujemy na grafice. Wyraźnie odbiegają od ogólnopolskich sondaży. Zanim jednak w komentarzach wyleje się na portEl fala krytyki, pragniemy zauważyć kilka prawidłowości.

Po pierwsze, w wyborczych sondach portElu (które nie są profesjonalnymi sondażami) biorą udział przeważnie elblążanie, a pierwsza tura wyborów prezydenckich pokazała, że w Elblągu Rafał Trzaskowski cieszył się większym poparciem niż Karol Nawrocki (41,92 proc. do 24,25 proc.).

Po drugie, w wyborczych sondach portElu przeważnie poparcie kandydata Prawa i Sprawiedliwości jest niedoszacowane. Tak też było przed pierwszą turą, kiedy to na Karola Nawrockiego głosowało 11,7 proc. uczestników sondy (przy urnach wynik to 24,25 proc.), natomiast poparcie dla Rafała Trzaskowskiego (44,5 proc.) było zbliżone do rzeczywistego poparcia wyborców (41,92 proc.).

Po trzecie, w poniedziałek rano przekonamy się wszyscy, jakie rzeczywiste poparcie w Elblągu (bo taki wymiar ma nasza sonda) mieli obaj kandydaci. Wówczas każdy będzie mógł porównać, czy wyniki sondy Czytelników dotyczące naszego miasta są reprezentatywne.

Na koniec apel - gorąco zachęcamy do udziału w niedzielnych wyborach, bo to najlepszy sposób na wyrażenie swojego zdania, kto powinien być prezydentem Polski na najbliższe pięć lat.