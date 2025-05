Znów pokazujemy, jak głosować

1 czerwca odbędzie się druga tura wyborów na prezydenta RP. W wyścigu o najwyższy urząd w kraju pozostali Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski. Co zrobić, żeby oddać ważny głos?

Przed wyborami

Do 29 maja wyborcy z niepełnosprawnością oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, powinni zostać powiadomieni o godzinie transportu w dniu głosowania. Czwartek to też ostatni dzień, w którym można zmienić miejsce swojego głosowania, występując o zaświadczenie o prawie do głosowania.

Kampania wyborcza kończy się 30 maja o godz. 24. W sobotę i w niedzielę, do zakończenia głosowania, obowiązuje cisza wyborcza.

Swój obwód wyborczy, a więc informację, gdzie możemy głosować, można sprawdzić na stronie wybory.gov.pl. Upewnić się, że jesteśmy ujęci w rejestrze wyborców, możemy w urzędzie gminy lub w aplikacji mObywatel.

W dniu wyborów

Na głosowanie przychodzimy z dokumentem ze zdjęciem, dowodem osobistym lub paszportem (lub mDowodem w aplikacji mObywatel), o który poprosi nas komisja wyborcza. Tożsamość wyborców korzystających z mDowodów będzie weryfikowana za pomocą najbezpieczniejszej metody: kryptograficznej. Polega ona na zeskanowaniu przez wyborcę specjalnego kodu QR okazanego przez członka komisji.

Odbiór karty potwierdzamy podpisem. Stawiamy znak x, dwie przecinające się linie w obrębie kratki, przy nazwisku wybranego przez nas kandydata. Jeśli postawimy więcej znaków x lub nie postawimy wcale, głos będzie nieważny. Wypełnioną kartę wrzucamy do urny. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21.

W drugiej turze wyborów na prezydenta RP biorą udział:

Karol Nawrocki, 42 lata, mieszkaniec Gdańska, wykształcenie wyższe, urzędnik państwowy, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W pierwszej turze wyborów uzyskał 29,54 proc. głosów.

Rafał Trzaskowski, 53 lata, mieszkaniec Warszawy, wykształcenie wyższe, prezydent Warszawy. W pierwszej turze wyborów uzyskał 31,36 proc. głosów.