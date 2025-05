Finisz kampanii Rafała Trzaskowskiego w Elblągu

Elbląg będzie jednym z ostatnich miast, które w kampanii wyborczej odwiedzi Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP. Otwarte spotkanie dla mieszkańców odbędzie się w piątek, 30 maja, o godz. 19 przed Ratuszem Staromiejskim.

To już ostanie godziny kampanii wyborczej. Obaj kandydaci – Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski – robią wszystko, by dotrzeć do jak największej grupy niezdecydowanych wyborców i namawiać do głosowania w niedzielę 1 czerwca. Ostatni dzień kampanii Karol Nawrocki spędzi na Podlasiu, Rafał Trzaskowski wybrał nasze województwo. W piątek o godz. 19 w Elblągu rozpocznie się jego spotkanie z mieszkańcami przed Ratuszem Staromiejskim.

- Donald Tusk zakończył kampanię w Morągu, Rafał Trzaskowski kończy ją w Elblągu i naszym regionie. To pokazuje jedno – kończenie kampanii właśnie tutaj to dobry znak – napisał w swoich mediach społecznościowych Jerzy Wcisła, senator KO.

Rafał Trzaskowski ostatnio odwiedził Elbląg przed pierwszą turą – w styczniu tego roku, spotkał się wówczas z dziennikarzami na krótkiej konferencji prasowej. Zapytaliśmy wówczas kandydata na prezydenta RP o jego wypowiedź z poprzedniej kampanii prezydenckiej z 2020 roku, kiedy to powiedział, że przekop Mierzei Wiślanej, gdzie wycina się setki, tysiące drzew, to nie jest taka inwestycja, która napędza gospodarkę". Czy zmienił zdanie w tej sprawie?

- Nie można było się zgadzać z totalną fuszerką. Jak można było się zgadzać z tym, żeby dokonać przekopu Mierzei i nie doprowadzić toru wodnego do Elbląga i zaprzepaścić inwestycje w samym porcie, zaprzepaszczając pieniądze europejskie? Przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie mógł wspierać tak zorganizowanego projektu. W tej chwili na szczęście mamy szansę ten projekt doprowadzić do końca w wersji całkowicie racjonalnej, z rozwojem portu. To wtedy ma sens. W wersji PiS-owskiej to sensu nie miało poza ewentualnymi walorami turystycznym, a nam chodzi o sprawy poważne – względy strategiczne i gospodarcze. I w tej formie, przy dobrej współpracy z panem prezydentem i samorządem, dla dobra mieszkańców miasta taki projekt wreszcie można pochwalić i bardzo się z tego cieszę – odpowiedział wówczas Rafał Trzaskowski.