100. wystawienie Koziołka Matołka w elbląskim teatrze

Kto ten dzielny? Kto się zgłasza?Ja! – zakrzyknął w głos koziołek.Miał malutką, piękną bródkę,A wołano nań: Matołek.

Czy jest na sali ktoś, kto nie zna przygód Koziołka Matołka? Jeśli tak, to serdecznie zapraszamy do Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu na spektakle o perypetiach tego radosnego bohatera. 24 września będzie również okazją do świętowania 100. wystawienia Koziołka w reżyserii Cezarego Żołyńskiego w naszym teatrze. Zapraszamy dzieci i dorosłych!

„Koziołek Matołek” K. Makuszyński, reż. C. Żołyński, Duża Scena, Teatr im. A. Sewruka w Elblągu

19 września - 22 września, godz. 9 i 11

24 września, godz. 12

Bilety do kupienia na stronie teatru.