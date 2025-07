Sztafety triathlonowe otworzyły weekend pełen sportu

Elbląg jest pierwszym miastem w Polsce, które gości Klubowe Mistrzostwa Europy sztafet mieszanych w triathlonie. W sobotę do rywalizacji przystąpiło 10 czteroosobowych drużyn, w kategorii elite i juniorów. Zobacz film z prezentacji uczestników mistrzostw.

Do Elbląga przyjechały drużyny z Niemiec, Francji, Hiszpanii i Holandii oraz kilka drużyn z Polski – z Rzeszowa, Kwidzyna i Oświęcimia.

- Po pierwsze chcemy się dobrze bawić, po drugie dobrze pokazać się w rywalizacji i mamy nadzieję na podium. To nasz drugi start w tych mistrzostwach, dwa lata temu we Francji zajęliśmy czwarte miejsce. Bardzo nam się podoba miejsca zawodów, że jest w centrum miasta, fajnie to wygląda – powiedział nam przed startem swoich podopiecznych Christoper, trener drużyny z Berlina.

- Nastroje są bojowe, celujemy w zwycięstwo. Przyjechaliśmy z drużyną młodzieżową, która w ubiegłym roku wygrała kategorię juniora młodszego i elity podczas mistrzostw Polski – mówił tuż przed zawodami Bogdan Serwiński. trener Swim Tri Rzeszów.

Dwie drużyny juniorskie w ME wystawił klub z Kwidzyna. – Mamy zawodników 15-, 16-letnich, więc dla nich jest to nowe doświadczenie, nowe wyzwanie. Grzechem by było do was nie przyjechać, skoro mieszkamy tak blisko – stwierdził Michał Siejakowski, trener KTS Ironman Kwidzyn.

- Nastroje są bojowe. Dystans krótszy niż ten, na którym zazwyczaj rywalizujemy, więc powinno być szybkie ściganie – dodał jeden z zawodników z Kwidzyna.

(fot. RG)

Wyścigi mieszanych sztafet triathlonowych to bardzo widowiskowa konkurencja. Każdy zawodnik miał do przepłynięcia 300 m w rzece Elbląg, następnie 5,5 km rowerem i na koniec zaledwie 1,7 km biegu, po czym na trasę ruszała kolejna osoba z zespołu. Przez większość czasu kibice, w związku z lokalizacją zawodów na starówce, mogli dopingować uczestników mistrzostw. Takie zawody odbyły się w Polsce pierwszy raz w historii.

- Staramy się wprowadzać nowe pomysły w porozumieniu z Polskim Związkiem Triathlonu. Mamy nadzieję, że tego typu format się w naszym kraju przyjmie. Zazwyczaj triathlon niesłusznie kojarzy się z bardzo długim nadludzkim wysiłkiem, ale nowoczesne wydanie tej dyscypliny to krótsze dystanse. To jest bardzo widowiskowe, kibice praktycznie cały czas mają kontakt z zawodnikami – mówi Marcin Florek, właściciel firmy LABOSPORT, organizatora Klubowych Mistrzostw Europy sztafet mieszanych.

W pierwszej polskiej edycji KME wystąpiło 10 drużyn z Polski, Holandii, Niemiec, Fr ancji i Hiszpanii. Rywalizację w elicie wygrali Francuzi, rywalizacją juniorów – tak jak zapowiadali – triathloniści z Rzeszowa.

Impreza jest pierwszą z trzech dużych wydarzeń sportowych, które w ten weekend odbędą się na elbląskiej starówce. W sobotę od godz. 16 rozpoczynają się ogólnopolskie zawody pływackie Aqua Speed Open Water Series (ok. 300 uczestników), a w niedzielę od godz. 8.30 na trasę ruszą uczestnicy Garmin Triathlon Tour, w którym w kilku kategoriach wystartuje w sumie ok. 600 osób.

Więcej o weekendowych zawodach przeczytasz tutaj.