Pływacy i triathloniści opanują starówkę

Już po raz kolejny Elbląg stanie się areną wielkiego sportowego święta! Przed nami Klubowe Mistrzostwa Europy Sztafet Mieszanych, zawody pływackie AQUA-SPEED Open Water Series oraz Garmin Triathlon Tour – trzy widowiskowe wydarzenia w jeden weekend, które przyciągną sportowców z Polski i Europy.

Klubowe Mistrzostwa Europy Sztafet Mieszanych – pierwszy raz w Polsce

Zawody odbędą się w widowiskowej formule sztafet mieszanych. Każdy z czterech członków drużyny pokona kolejno trzy konkurencje: 300 m pływania, 5 km jazdy na rowerze oraz 1,7 km biegu. Dynamiczny charakter rywalizacji oraz wysoki poziom sportowy sprawią, że będzie to jedno z najbardziej emocjonujących wydarzeń sportowych w Elblągu.

PROGRAM ZAWODÓW:

10:15 – 10:20 – Ceremonia otwarcia

10:30 – Start Klubowe Mistrzostwa Europy Sztafet Mieszanych – Elita

10:35 – Start Klubowe Mistrzostwa Europy Sztafet Mieszanych – Junior

13:30 – Ceremonia medalowa

AQUA-SPEED Open Water Series – największy cykl zawodów open water w Polce

AQUA SPEED Open Water Series to zawody przeznaczone zarówno dla amatorów, zawodowych pływaków, jak i najmłodszych entuzjastów pływania – dzieci. Dorośli zawodnicy mają możliwość startu na 4 dystansach, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie: ok. 3,8 km, ok. 1,9 km, ok. 0,95 km oraz ok. 0,475 km. Zapisy na zawody nadal trwają: https://openwaterseries.pl/zapisz-sie/

GARMIN TRIATHLON TOUR – najstarszy cykl zawodów triathlonowych w nowej odsłonie

Cykl Garmin Triathlon Tour to nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede świetna zabawa. W zawodach mogą wziąć udział zarówno profesjonalni sportowcy, jak i amatorzy, którzy chcą spróbować swoich sił w tej wymagającej, ale niezwykle satysfakcjonującej dyscyplinie. Organizatorzy zadbali o odpowiednie dystanse dostosowane do zaawansowania, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie:

1/2: 1,9 km pływania, 90 km jazdy na rowerze, 21,1 km biegu.

1/4: 0,95 km pływania, 45 km jazdy na rowerze, 10,55 km biegu.

1/8: 0,475 km pływania, 22,5 km jazdy na rowerze, 5,275 km biegu.

Elbląg oferuje jedne z najbardziej różnorodnych i widowiskowych tras w całym cyklu. Etap pływacki w rzece Elbląg to połączenie sportowej rywalizacji z pięknem historycznej starówki w tle – rozpoczniecie go efektownym skokiem ze specjalnie przygotowanej platformy! Szybka i płaska trasa kolarska poprowadzona została przez drogi z bardzo dobrym asfaltem, co pozwala na osiąganie imponujących wyników i przyciąga zawodników nastawionych na bicie rekordów. Etap biegowy poprowadzi częściowo przez zabytkową starówkę Elbląga, której piękna architektura i gorący doping kibiców tworzą wyjątkową atmosferę, dodając energii na ostatnich kilometrach.

To już tradycja, że od 2018 roku Elbląg staje się areną walki z czasem, w ramach rywalizacja Breaking1h50’ / Breaking2h00’. Mężczyźni celują w złamanie 1 godziny i 50 minut, a kobiety w pokonanie dystansu w czasie poniżej 2 godzin na dystansie ¼. Pierwszy zawodnik lub zawodniczka, który przełamie granicę czasu, zgarnia 10 tys zł. Jeśli uda się to zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie – nagroda zostanie podzielona po równo między dwoje bohaterów.

Szczegóły oraz zapisy: www.triathlontour.pl

Dodatkowe atrakcje

Imprezą towarzyszącą będą zawody biegowe dla najmłodszych Garmin Junior: w zależności od wieku najmłodsi zawodnicy zmierzą się z dystansami: 200 m, 500 m i 1000 m. Na najlepszych czekają dyplomy oraz nagrody, a wszyscy zawodnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi medalami. Nie zabraknie również strefy zabaw dla najmłodszych – GARMIN JUNIOR! Dmuchańce, sportowe zabawy, malowanie twarzy i inne atrakcje czekają na najmłodszych!

Weekend 5–6 lipca to świetna okazja, by zobaczyć Elbląg w sportowym wydaniu – pełnym energii, emocji i rywalizacji na najwyższym poziomie. Zapraszamy wszystkich – zawodników, kibiców i mieszkańców. Przyjdź na bulwar, kibicuj, spędź aktywnie czas i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta na pięknej elbląskiej starówce!

Harmonogram imprezy

5 lipca 2025 - sobota

15:30 – 20:00 godziny otwarcia strefy EXPO

17:15 start kategorii wiekowej 6-7 lat – dystans 100 m (AQUA SPEED Junior)

17:25 start kategorii wiekowej 8-9 i 10-11 lat – dystans 200 m (AQUA SPEED Junior)

17:40 start kategorii wiekowej 12-13 lat – dystans 475 m (AQUA SPEED Junior)

17:50 start AQUA SPEED Open Water Series – dystans 0,475 km

18:00 start AQUA SPEED Open Water Series – dystanse 0,95 km, 1,9 km, 3,8 km

19:00 ceremonia wręczania nagród dla dzieci startujących w zawodach AQUA SPEED Junior

20:00 ceremonia wręczenia nagród dla wszystkich dystansów

6 lipca 2025 - niedziela

06:45-15:30 godziny otwarcia EXPO

08:30 start dystans 1/2

09:15 start dystans 1/8

09:20 - 09:45 starty Garmin Junior

11:00 start dystans 1/4

11:30 ceremonia wręczenia nagród dla dystansu 1/8 i zawodników Garmin Junior

15:30 ceremonia wręczenia nagród dla dystansu 1/2 i 1/4

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym elbląskiej edycji Garmin Triathlon Tour