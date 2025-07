Nareszcie weekend: Triathlon, święto wiatru, salon muzyczny i śniadanie na trawie

Jak w każdy piątek przedstawiamy najciekawsze wydarzenia kulturalne i nie tylko, które od piątku do niedzieli odbywać się będą w Elblągu i okolicach. Zapraszamy do lektury i obejrzenia filmu z Kasią.

Weekend upłynie w Elblągu pod znakiem sportowych emocji. W sobotę odbędą się Mistrzostwa Europy sztafet mieszanych w triathlonie i ogólnopolskie zawody pływackie Aqua Speed w rzece Elbląg, w niedzielę będą rywalizować uczestnicy Garmin Triathlon Tour. Centrum wydarzeń będzie starówka. Zapisy do zawodów pływackich i triathlonowych jeszcze trwają, a my zachęcamy też do kibicowania zawodnikom tej widowiskowej dyscypliny sportu. Szczegółowy harmonogram znajdziecie tutaj.

Sobota, 5 lipca

Jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca, na Bieg na 6 Łap zapraszają wolontariusze z elbląskiego Schroniska dla Zwierząt. Początek o godz. 11. Jak informują organizatorzy, w większości wyprowadzane na spacer będą psy duże, może być również trochę psów ciągnących, potrafiących „trochę dać w kość”. Obowiązują wcześniejsze zapisy chętnych do tego rodzaju pomocy.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza na wyjątkowe wydarzenie, które połączy miłość do przyrody, lokalnych tradycji i twórczej zabawy. Już 5 lipca w godzinach 13-18 na boisku szkolnym w Łęczu odbędzie się Święto Wiatru i Podcieni – jedno z najbardziej malowniczych wydarzeń tego lata. W programie występy artystyczne, warsztaty i pokazy latawców, piana party, warsztaty plastyczne, regionalna żywność i rękodzieło, animacje dla dzieci, a także koncerty – Windy Train i zespołu Karakryna.

Klaunada, pantomima i muzyczne opowieści – w menu tegorocznych rodzinnych wydarzeń „Rozbójnicy na ulicy” jest kolorowo, śmiesznie i bardzo różnorodnie. Już w najbliższą niedzielę, 6 lipca, o godzinie 16 na dziedzińcu Galerii EL będzie można zobaczyć spektakl komediowy pt. „Balwierz SPA” w wykonaniu teatru ulicznego „JaSię”. Więcej tutaj.

O godz. 17 warto wybrać się z dziećmi do sali „U św. Ducha” w Bibliotece Elbląskiej. Teatr Czwarte Miasto wystawi spektakl „Pchła Szachrajka” na podstawie bajki Jana Brzechwy. Wstęp wolny.

Wieczorem na miłośników filmu czeka Kino pod chmurką. Po zachodzie słońca na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego będzie można obejrzeć „Za rok o tej porze”. Wstęp wolny.

Niedziela, 6 lipca

Niedzielę warto zacząć od Śniadania na trawie. To swobodne i otwarte wydarzenie, które łączy leniwe piknikowanie z muzyką na żywo i warsztatami artystycznymi. Bierzcie ze sobą rodzinę, przyjaciół, kocyk, coś do jedzenia, planszówki, dzieci i dobre nastawienie. Nie trzeba się zapisywać – po prostu przyjdźcie i spędźcie z nami ten niedzielny czas na trawie – zachęca Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki. Początek o godz. 10, śniadanie potrwa aż do 14.

O godz. 10 na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej odbędzie się turniej piłki nożnej drużyn sześcioosobowych. Do rywalizacji zaprasza MOSiR. Udział w zawodach jest bezpłatny, obowiązują zapisy online.

W Elblągu odbędą się obchody Międzynarodowego Dnia Psa, na które zaprasza stowarzyszenie OTOZ Animals, prowadzące w naszym mieście schronisko dla zwierząt. Organizator zaprasza do parku dla psów "Doglinka" (park Dolinka) od godz. 11. Zobacz program wydarzenia.

W niedzielę w Bażantarni odbędzie się inauguracja XXVIII Letniego Salonu Muzycznego. Z koncertem „A gdy będzie już po wojnie” wystąpi Artur Gotz, który wykona piosenki ze swojej szóstej płyty „Litania piwnic 1944”. Początek o godz. 17, wstęp wolny.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!