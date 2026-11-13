425 lat Biblioteki Elbląskiej. Konferencja historyczna i otwarcie wystawy

W 1601 roku Rada Miejska Elbląga odkupiła księgozbiór po zmarłym rektorze Gimnazjum Akademickiego, Tomaszu Rotusie i przekazała go bibliotece działającej przy szkole. Tak rozpoczęła się historia jednej z najstarszych bibliotek w Polsce – instytucji, której dzieje od ponad czterech stuleci nierozerwalnie splatają się z historią miasta i jego mieszkańców.

425 lat to nie tylko imponujący jubileusz, ale także opowieść o gromadzeniu i ochronie wiedzy, rozwoju nauki i kultury oraz zmieniającej się roli Biblioteki w życiu lokalnej społeczności.

Dr Michał Missan, prezydent Elbląga oraz Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida, zapraszają na konferencję historyczną „Społeczna rola Biblioteki Elbląskiej na przestrzeni dziejów”, która odbędzie się 18 listopada w sali „U św. ducha” Biblioteki Elbląskiej.

Będzie to okazja do spojrzenia na historię Biblioteki z różnych perspektyw – przez pryzmat jej zbiorów, działalności naukowej, edukacji i związków z Elblągiem.

Program konferencji:

Godz. 12:00 – otwarcie konferencji

dr Michał Missan, prezydent Elbląga – powitanie gości i otwarcie konferencji

dr Aleksandra Girsztowt-Biskup (UG) – „Zainteresowania naukowe patrycjatu elbląskiego w świetle starodruków zachowanych w Bibliotece Elbląskiej. Wybrane przykłady”

prof. Wiesław Długokęcki (BE) – „Żuławscy gburzy w mieszczańskiej szkole. Uczniowie Gimnazjum Elbląskiego z podelbląskich wsi od końca XVI do końca XVIII wieku”

dr Radosław Kubus (UG) – „Źródła do ratownictwa medycznego i zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom na przełomie XVIII i XIX wieku w zbiorach Biblioteki Elbląskiej”

Karol Zonenberg (UMK) – „Od Elbląga do Torunia. Dzieje pozyskiwania oraz charakterystyka elbląskich muzykaliów (rękopisów i starodruków) w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu”

Ewa Potrzebnicka – „Narodowy Zasób Biblioteczny – skarby Biblioteki Elbląskiej. Ocena stanu zachowania”

Jacek Nowiński – „Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?”

Godz. 15:30 – otwarcie wystawy

„BEzcenne. 425 lat księgozbioru Biblioteki Elbląskiej” – prezentacja najcenniejszych zabytków bibliotecznej kolekcji.

Jubileuszowa konferencja zainauguruje obchody 425-lecia Biblioteki Elbląskiej, stając się zaproszeniem do wspólnego odkrywania jej bogatej historii i dziedzictwa, które od pokoleń współtworzy tożsamość Elbląga.