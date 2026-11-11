Trzy kółka dla Niepodległej

To była prawdziwa manifestacja radości i sportowej pasji. W środę (11 listopada) ponad 1200 dorosłych oraz 1000 najmłodszych biegaczy uczciło rocznicę odzyskania niepodległości na trasie w centrum Elbląga. Zobacz zdjęcia.

Już po raz 12. elblążanie uczcili rocznicę odzyskania niepodległości na sportowo, rywalizując na dystansie 10 km. Coś, co zaczęło się kiedyś jako kameralna, koleżeńska inicjatywa, dziś wyrosło na ogromne wydarzenie – (11 listopada) na starcie stanęło aż 1200 zawodników z całego regionu. Do tego trzeba doliczyć 1000 dzieci, które rywalizowały na krótszych dystansach, dostosowanych do ich wieku.

W tym roku start odbył się z ulicy Teatralnej, na wysokości placu Kazimierza Jagiellończyka. Zawodnicy rozpoczęli rywalizację, zbiegając w dół ulicy Teatralnej w kierunku ronda Zamech. Przed sygnałem do biegu zgromadzeni wspólnie odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, a po głośnym odliczaniu biegacze ruszyli na trasę. Do pokonania mieli trzy pętle prowadzące ulicami centrum miasta.

Rywalizacja była bardzo zacięta. Pierwszy na mecie niespodziewanie zameldował się Rafał Olkowski z Lidzbarka Warmińskiego, który uzyskał czas 33:04,52 min. Na podium wyprzedził Arkadiusza Połcia z Rumi oraz Mateusza Jankowskiego z Elbląga.

– Wrażenia są super, biegłem swoje – mówił zadowolony Rafał Olkowski na mecie. – Bardzo lubię tu startować. Brałem już udział w Biegu Piekarczyka i Biegu Nocnym, więc nie mogło mnie zabraknąć i teraz. Z Lidzbarka mam w końcu niedaleko.

Wśród kobiet triumfowała elblążanka Martyna Waśniewska (z czasem 37:46,40 min), wyprzedzając Ewelinę Lahn z Charzykowych oraz Zuzannę Kuśnierek z Nowego Dworu Gdańskiego.

W przyszłym roku elbląskich biegaczy czeka duża niespodzianka. Podczas najbliższego Biegu Piekarczyka zostanie rozegrany I Elbląski Półmaraton Uliczny. O szczegółach tego nowego wydarzenia będziemy informować na łamach naszej gazety na bieżąco.