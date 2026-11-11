"Wolność nie została nam podarowana"

W cieniu zadumy nad tragicznymi wydarzeniami w Krakowie i z silnym apelem o jedność Elblążanie uczcili święto narodowe 11 listopada, biorąc udział w miejskich uroczystościach niepodległościowych. Wkrótce więcej zdjęć.

108 lat temu Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przekazała brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu władzę nad polskim wojskiem. Po pertraktacjach z Niemcami okupującymi Warszawę rozpoczęła się ewakuacja wojsk niemieckich ze stolicy państwa polskiego; niemiecki garnizon został rozbrojony przez Polaków. W 1937 r. sejm Rzeczpospolitej uchwalił ustawę, w której 11 listopada oficjalnie uczyniono Świętem Niepodległości. Było to swoiste usankcjonowanie rzeczywistości – od zamachu majowego w 1926 r. władze sanacyjne faktycznie traktowały listopadową datę jako święto. 15 lutego 1989 r. sejm PRL przywrócił 11 listopada jako Narodowe Święto Niepodległości.

O tym, jak wyglądały „polskie” miesiące przed 11 listopada 1918 r. przeczytasz tutaj.

Dzisiejsze (11 listopada) uroczystości pod pomnikiem Twórców Niepodległości rozpoczęła się minuty ciszy, aby uczcić ofiary tragicznych wydarzeń, które miały miejsce 7 listopada w Krakowie.

- 11 listopada 1918 r. to dla nas szczególnie symboliczna data. Dzień, w którym po 123 latach niewoli, zniszczeń i prób wymazania naszego narodu z mapy Europy, Rzeczpospolita odzyskała swoje, należne jej miejsce w świecie – mówił Michał Missan, prezydent Elbląga podczas miejskich uroczystości. - Wolność nie została nam podarowana, wywalczyły ją pokolenia tych, którzy nie stracili nadziei. (…) Tamto pokolenie, mimo różnic politycznych i społecznych potrafiło w kluczowym momencie wznieść się ponad podziały. Połączył ich jeden cel: niepodległa Polska.

- To jedna z tych dat w naszym kalendarzu, wobec której trudno przejść obojętnie. To dzień ważny dla każdego Polaka – dodała Grażyna Kluge, przewodnicząca elbląskiej Rady Miejskiej. - Dzień, w którym wspominamy odrodzenie się niepodległej Polski i powrót naszej ojczyzny na mapę świata. Dziś świętujemy, ale musimy także pamiętać, że za naszą wolnością kryją się losy tysięcy ludzi, ich niespełnione marzenia i lata wyrzeczeń.

Uroczystości zakończyła salwa honorowa ku czci polskich bohaterów, po której władze miasta, przedstawiciele różnych środowisk politycznych i społecznych oraz mieszkańcy złożyli pod pomnikiem kwiaty.

W rytmie poloneza Ogińskiego biało-czerwonym korowodem mieszkańcy podążyli pod Bramę Targową, gdzie miały miejsce mniej oficjalne wydarzenia związane z obchodami najważniejszej rocznicy w dziejach Rzeczpospolitej.