Biblioteka - dobrze się składa: jesienna edycja warsztatów kolażu

Zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na jesienną edycję warsztatów tworzenia kolaży w oparciu o grafiki z bibliotecznych zasobów cyfrowych. Do wyboru są dwa terminy warsztatów: 7 października, godz. 15:00 oraz 21 października, godz. 10:30. Prowadzenie Janusz Kozak. Warsztaty przeznaczone są do młodzieży 15+ i osób dorosłych. Obowiązują zapisy.

Warsztaty adresowane są do osób dorosłych. Będą składały się z dwóch części. W części teoretycznej uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami z zakresu historii sztuki dotyczącymi kolażu oraz z twórczością wybranych artystów posługujących się tą techniką. Część praktyczna będzie polegała na tworzeniu własnych prac na bazie wybranych materiałów z zasobów bibliotek cyfrowych: POLONY oraz Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej. Janusz Kozak – ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się grafiką, rysunkiem, ilustracją i plakatem. Prezentował swoje prace na wystawach w kraju i za granicą. Pod pseudonimem GORE77 znany jest jako autor plakatów, okładek płyt i projektant materiałów promocyjnych dla zespołów muzycznych ze sceny alternatywnej. Zawodowo związany jest z Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym, gdzie prowadzi zajęcia z grafiki warsztatowej. Warsztaty są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy za pośrednictwem formularza. Osoby zakwalifikowane na warsztaty zostaną poinformowane e-mailem. Dofinansowano w ramach projektu „Rusz książką! Kampania promująca czytelnictwo” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Aleksandra Buła, dział komunikacji społecznej, Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida